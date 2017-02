Macri: Venezuela necesita un proceso democrático urgente

El presidente Mauricio Macri aseguró hoy que Venezuela necesita un "proceso democrático urgente", porque allí "el que se expresa distinto va preso", al intervenir en un debate organizado por el diario El País en Madrid con motivo de su visita de Estado a España.

Sobre Trump

Macri afirmó que su par estadounidense, Donald Trump, es un "hombre pragmático" y que lo que quiere es "buscar un nuevo lugar desde el que negociar" con el mundo. "Démosle tiempo", indicó.

"Trump tiene la sensación de que como Estados Unidos es un país rico -cosa que también le pasó a Argentina en el pasado-, todo el mundo quiere sacar ventaja", dijo Macri, al intentar justificar ciertas actuaciones de Trump que han causado polémica.

El presidente argentino entiende que los movimientos de Trump pueden ser más pragmáticos de lo que parecen y mencionó, como ejemplo, su relación con el vecino del sur: "El sistema mejicano está muy entrelazado con Estados Unidos. Sus empresas están muy presentes allí, así que...".

Populismo

El presidente aseguró que el proceso de cambio que vive Argentina es "cultural", ya que del populismo "no se sale de un día para el otro".

Argentina

Macri destacó la capacidad de los argentinos para hacer frente a las crisis.

"Argentina cambió, sabemos que hay talento, hay innovación. Tanto despelote que armamos tantos años nos ha hecho más creativos", bromeó durante el foro "Invertir en Argentina", organizado por el diario El País y el Grupo Prisa, en el marco de su visita al país europeo.

Según el periódico, Macri sostuvo: "Muchos me preguntan por qué esta vez la Argentina no va a volver a sorprendernos negativamente. Hay que entender el proceso. No es algo que inventé yo. Los argentinos dijeron basta de engañarnos, de echar la culpa al mundo de lo que pasa, del papel de víctimas, del nacionalismo autocompasivo. La gente dijo tenemos capacidad, desarrollémoslo".

Además, el mandatario pidió tiempo y paciencia ya que "no se sale del populismo de un día para el otro. Es un proceso de purificación".

Macri confió en que este año volverá el crecimiento a Argentina: "No es que las dificultades acabaron, pero ahora dejamos de lado la intolerancia y ponemos la verdad sobre la mesa", remarcó.

En el foro también exponían cuatro ministros argentinos: Francisco Cabrera, de Producción; Andrés Ibarra, de Modernización; Susana Malcorra, de Relaciones Exteriores y Culto, y Jorge Triaca, de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Por España lo hacían los ministros españoles Alfonso Dastis, de Exteriores, y Luis de Guindos, de Economía, Industria y Competitividad.

Fuente: La Voz del Interior