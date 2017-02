La CGT desairó a Cristina: "No queremos partidizar la marcha"

Luego que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner convocara a la militancia a no ir a Comodoro Py y en su lugar asistir a la marcha convocada por la CGT el próximo 7 de marzo, el diputado nacional Héctor Daer, integrante del triunvirato que encabeza la central sindical, salió a reclamar que no se partidice la movilización.

"Nosotros no queremos partidizar bajo ningún punto de vista la marcha", sentenció Daer, quien aseguró que lo dichos por la ex mandataria le es "indiferente". "No va a haber ningún aprovechamiento político. No hay que desvirtuar lo que sucede, las consignas y el planteo que tiene la movilización para llevarlo a ningún molino de tinte partidario", agregó.

En declaraciones a radio La Red, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Sanidad Argentina consideró: "Todos los que quieran venir a la marcha pueden venir, serán bienvenidos". Asimismo, indicó que al movilización del 7 de marzo "es una marcha de la Confederación General del Trabajo y es una expresión plural". "Si bien pedimos una rectificación de las políticas de gobierno, no queremos vincularlo a cuestiones partidarias", remarcó.

Paralelamente, el líder sindical calificó como una "pavada" que se vincule la movilización de la CGT con un intento de "desestabilizar" a la administración de Mauricio Macri: "Nunca hubo luna de miel porque nunca nos casamos. No somos parte de este proyecto ni coincidimos, pero somos respetuosos de la democracia y de lo que votó la mayoría de los ciudadanos. No somos nosotros quienes matamos la esperanza. El compromiso que se había asumido no lo están cumpliendo".

Fuente: Perfil