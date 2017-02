Para el PRO, los docentes están "en acción de guerra" contra el Gobierno

El director General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Finocchiaro, advirtió esta noche que los gremios docentes "están en acción de guerra" contra el gobierno de Cambiemos, luego del anuncio que hicieron en medio de la negociación salarial de un paro nacional de 48 horas en rechazo a la propuesta oficial del 18 por ciento de aumento y la ausencia de convocatoria a una paritaria nacional.

La declaración del funcionario, que ejerce la función de ministro de Educación de la provincia, fue pronunciada esta tarde en un reportaje con el periodista Pablo Rossi, en radio Mitre, en la que cuestionó con dureza a los gremios de los maestros, a los que acusó de tener un posicionamiento "político" y de "no estar interesados en los chicos".

- Finocchiaro: No se construye una educación pública con 72 horas de paro y un no inicio a 10 días del comienzo de clases, son 10 días que quedan para seguir discutiendo. Ellos están pretendiendo clausurar la discusión paritaria. Vamos a dar el máximo esfuerzo para que no ocurre.

- Periodista- Hasta ahora anunciaron 48 horas de paro...

- Finocchiaro: No. Es un no inicio por el paro de 48 horas, el 6 y 7 de marzo, y también se adhieren al paro del 8 de marzo por el Día de la Mujer.

- Periodista: Hoy tenemos al gremio docente, CTERA, pintándose la cara.

- Finocchiaro: No, lo tenemos ya en acción de guerra.

La fuerte acusación de Finocchiaro coincidió con un endurecimiento de la posición del gobierno de Vidal, que también vinculó el anuncio del paro a un intento por perjudicar en términos políticos a la gestión de Cambiemos.

"Por una una cuestión política que no tuvo nada que ver con la discusión salarial, CTERA antepone su cuestión política con Mauricio Macri y María Eugenia Vidal al derecho social de los chicos. Pretenden usar a los docentes en esa pelea", consignó el director General de Cultura y Educación de la provincia.

"Lo que pasó hoy corrobora lo que veníamos diciendo de que hay una intencionalidad política de no empezar las clases", sostuvo Finocchiaro y denunció que los gremios provinciales y nacionales "anteponen su intencionalidad política de confrontar con el gobierno de (Mauricio) Macri y Vidal al derecho social de los chicos".

"Pretenden usar a los docentes en esa pelea", afirmó Finocchiaro, en declaraciones periodísticas.

Por su parte, el ministro de Trabajo de la provincia, Marcelo Villegas, expresó que los gremios "utilizan a los chicos de rehenes" y defendió la oferta salarial de aumento de 18 por ciento, más una cláusula de revisión por inflación, que hoy fue ratificada en paritarias y que rechazaron los sindicatos.

"Es una oferta salarial seria, porque el trabajador no pierde ante la inflación", dijo el titular de la cartera laboral, y consideró que el paro en la Provincia "deja a millones de chicos sin posibilidad de escuela y medio millón comen en las escuelas". Finalmente, Villegas agregó que "vamos a salir diciendo la verdad a los docentes, a los chicos y a la sociedad en conjunto", y prometió "dejar el cuero para que los chicos tengan clases".

