Para la Nación, SanCor es quien debe definir el futuro de la cooperativa

El subsecretario de Lechería, Alejandro Sammartino, sostuvo: "No somos nosotros los que le decimos qué tienen que hacer". En Santa Fe bregan por su continuidad

La reunión anual del Consejo Federal Lechero fue el marco propicio para preguntarle al subsecretario de Lechería de la Nación, Alejandro Sammartino, sobre la situación que atraviesa la cooperativa SanCor. Como lo anticipó Diario UNO, la láctea gestiona un crédito por 450 millones de dólares. Igualmente, sigue sobrevolando el escenario de una posible venta. Al respecto, el funcionario nacional dijo: "No lo podemos decidir, no somos nosotros los que tenemos que decir qué tienen que hacer. Es una decisión de la empresa".





Respecto a la situación de la compañía, manifestó: "Desde el comienzo de la gestión supimos que estaba en problemas, al igual que otras industrias lácteas y al igual que todo el sector de la producción primaria. Estamos acompañando y atendiendo desde la gestión. No es fácil por las secuelas y el desfinanciamiento que ha llevado adelante. Esperamos lo mejor para la cooperativa".



Consultado sobre los contactos que tienen referentes de la láctea con el gobierno nacional, sostuvo: "Nosotros venimos acompañando desde siempre los pedidos y demandas. Lo vamos a seguir haciendo. Venimos trabajando y acompañando a la cooperativa. Le hemos dado financiamiento, hemos seguido con las auditorías y acompañamos las decisiones".



Quien opinó sobre la situación de SanCor fue el ministro de la producción, Luis Contigiani. Expresó su preocupación, reconoció que existe una crisis general y que SanCor necesita un plan de reestructuración, aunque siempre es un escenario de "cooperativismo".



El funcionario provincial pidió que la Nación realice todos los esfuerzos para que continúe bajo la figura de cooperativa. Al mismo tiempo, reclamo que el gobierno central ayude a "transparentar" toda la cadena. "La Nación debería estar comprometida a que SanCor siga siendo cooperativa y que no se venda. Debe ayudar a combatir la falta de transparencia de la cadena láctea y a resolver los costos logísticos de la cooperativa. No estoy diciendo que regalen y pongan dinero, sino ayudar indirectamente".



"Perder a SanCor como cooperativa es un gran retroceso histórico y tendríamos que pensar en cómo reemplazarla. Acá hay que hacer un esfuerzo para que SanCor siga siendo cooperativa, aún con un plan de reestructuración que creo hay que plantearlo con toda seriedad y necesidad. Hay hechos históricos que se dan en la cooperativa que evidencia la necesidad de un plan de reacomodamiento a partir de los problemas estructurales", dijo el ministro de la Producción de Santa Fe.

