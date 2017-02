Oscars 2017: el lado oculto de la ceremonia que no muestran las cámaras

El tiempo de preparación de quienes van a participar del evento lleva muchísimas horas. Ya sea como nominados o conductores, son asistidos por un equipo de estilistas, maquilladores y modistas. Ellos logran que cada celebridad tarde aproximadamente tres horas en estar lista para los flashes.

Puntualidad

Todas las celebridades deben llegar a la ceremonia a tiempo y todos tienen su propio horario pactado para ingresar y no amontonarse ni cruzarse con otras estrellas con las que no congenian, (por ejemplo, es el caso de Jennifer Aniston que no quería cruzarse con Brad y Angelina). Los organizadores y productores son muy exigentes del orden, es por eso que las limusinas en ocasiones han quedado dando vueltas a la manzana para evitar que las celebridades se crucen.