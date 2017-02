Ángela Torres habló sobre el conflicto entre Gloria Carrá y Luciano Cáceres

Luego de la separación de Luciano Cáceres y Gloria Carrá, la actriz Ángela Torres siempre mantuvo una postura muy firme con respecto a la relación con el actor y padre de su hermana Amelia. Aunque Ángela vivió casi ocho con Luciano, ahora en plena discusión por la cuota alimentaria, ella eligió el silencio.

El miércoles, Gloria blanqueó el problema por la cuota alimentaria de Amelia que la enfrenta al actor: “Luciano está pasando el dinero que él quiere y es muy poco. El juez fijó una cuota alimentaria y él no la está cumpliendo”.

De parte del entorno de Cáceres negaron la versión original, y afirmaron: “Que revisen bien el expediente que se cursa en el juzgado de familia de San Isidro”.

En “Nosotros a la mañana”, Tomás Dente se comunicó con Ángela, quien le envió una breve nota de voz vía WhatsApp: “Me pone muy incómoda hablar de eso. Yo no tengo nada que ver y está mi hermanita de por medio, lo cual para mí es lo más importante y esencial. Así que, obvio, no voy a decir nada al respecto. Espero que todo se solucione y que sea lo mejor, pero no me voy a meter, porque encima es un tema de adultos en el que yo no tengo absolutamente nada que ver”.