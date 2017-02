Golpeó a dos maestras frente a los alumnos porque su hija reprobó

Una madre atacó a las docentes cuando supo que la menor no iba a pasar de grado. La directora de la escuela también recibió insultos

El violento episodio se produjo en la Escuela Normal 4705 "República de Colombia", de la ciudad salteña de Rosario de la Frontera. A días del comienzo de las clases, la madre de una nena que no aprobó el grado atacó con golpes de puño a dos maestras. La directora de la institución había intentado apaciguar la situación, sin éxito, ya que también recibió insultos de parte de la mujer.

"Fue un hecho lamentable que no lo esperábamos. Una da todo lo que puede y que no lo valoren es muy feo. Es la primera vez en mi vida como docente que me pasa algo así. Con esta madre era difícil establecer un diálogo pero jamás esperábamos que actuase de esa manera", contó Raquel Rivadeo, la docente que padeció la agresión junto a su colega, Mónica Machuca.

"La mujer agarró a las docentes que habían estado en la mesa de examen. A una de ellas la golpeó, le pegó una cachetada y le tiró el cabello. A la otra docente, la rasguñó. Todo ocurrió delante de los alumnos, en la galería de la escuela", contó la directora del establecimiento, Sandra Flores.

Debido al ataque, que se conoció ayer al mediodía, las maestras fueron atendidas por personal médico en el Hospital Melchora Figueroa de Cornejo. Luego, con el apoyo de otras colegas y las autoridades del colegio, presentaron una denuncia policial en la Comisaría 31.

"Una de las docentes está muy mal anímicamente", agregó Flores, en diálogo con Cadena 3.

Tras conocerse la agresión, los directivos de la escuela mantuvieron reuniones con representantes del Ministerio de Educación de Salta para abordar el caso y encontrar soluciones.

Pese a la gravedad de los hechos, la madre agresora no pidió disculpas ni se rectificó por su accionar violento, informó el sitio El Tribuno de Salta.

Lo ocurrido en Salta se trata del segundo hecho de violencia que padecieron los docentes esta semana. La profesora María Marta Adam, del Colegio San Cayetano, de La Plata, recibió amenazas de muerte anónimas a raíz de un examen de física. Los mensajes intimidatorios, que incluyeron un grafiti y una carta con una bala 9 mm, ordenaban a la docente que aprobara a todos los estudiantes en la evaluación.

Frente al aumento de casos de violencia en las escuelas, varias provincias dictaron normas específicas para prevenir y sancionar a padres o adultos que agredan física y verbalmente a los docentes. Es el caso de la provincia de Buenos Aires, que sancionó una ley que establece multas y hasta días de prisión para los agresores.

