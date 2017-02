Escándalo: Gloria Carrá acusó a Luciano Cáceres de no pagar la totalidad de la cuota alimentaria de su hija

Se trata de dos actores que generalmente no se ven involucrados en escándalos. Pero esta vez, Gloria Carrá no se calló y acusó a su expareja, Luciano Cáceres, de no estar aportando la cuota alimentaria fijada por la Justicia para su hija Amelia.

"Está pasando lo que él quiere y es muy poco. El juez fijó una cuota y él no la está cumpliendo", le dijo al portal Ciudad.com.

"Estamos con audiencias por los alimentos para Amelia. Esta última fue la primera audiencia a la que él se presenta. Fueron tres audiencias antes a las que él no vino jamás, pero a esta se presentó. Igual, tampoco llegamos a un acuerdo", explicó.

Y agregó: "No lo podíamos notificar porque nunca está en la casa. Hacía seis meses que lo veníamos buscando con mi abogada para notificarlo y no se podía. Nunca encontraban a nadie, y encima los vecinos decían que no lo conocían. Igual, yo le mandaba mensajes, le decía cuándo había audiencias y él no iba igual".

Más allá del reclamo, Gloria admitió que su ex es un buen padre y ve a la nena seguido.

El abogado de Cáceres, Daniel Alberto Feito, contestó con un comunicado en el que aseguró que sí para la cuota.

“Mi patrocinado, conforme fue probado en dichas actuaciones, cumplió y cumple sobradamente sus obligaciones, inclusive en exceso a lo resuelto a la fecha por el Juzgado interviniente. Las constancias respectivas (todas bancarizadas) se encuentran acompañadas en dicho proceso. No es intención de nuestra parte polemizar al respecto, sin embargo no corresponde afirmar o efectuar ligeras imputaciones que dañen a las personas sin verificar previamente los elementos de convicción que las sustentan", indica el texto.

Y agrega: "Generalmente en estos casos, la verdad sale a la luz, sin embargo el daño perpetrado no puede ser gratuito".