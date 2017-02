La colaboración entre la banda inglesa y el dúo de DJ's se titula "Something Just Like This".

Coldplay y Chainsmokers presentaron su nuevo single en colaboración, titulado "Something Just Like This".

Se sabía que la banda inglesa estaba trabajando con el duo DJ, conocido por sus hits "Closer" y "Don’t Let Me Down". En septiembre del año pasado, aparecieron online los clips de una canción que incluía la voz de Chris Martin. Fijate:

Ambos artistas presentaron el tema en vivo en la reciente entrega de los BRIT Awards.