¿NO LLEGÓ? Justin Bieber, atrapado por un paparazzi con los pantalones mojados

De todas formas, no parecía estar afectado...

cualquiera le puede pasar y los motivos pueden ser millones. Pero cuando sos Justin Bieber (22) y los paparazzi te persiguen todo el día, ese pequeño accidente toma dimensiones monstruosas y el mundo se entera.

Un fotógrafo de TMZ estaba haciendo esperando al cantante en una calle de Hollywood y, cuando el pop star finalmente apareció y se dirigió a su camioneta, notó que tenía el pantalón mojado en la entrepierna.

¿Un accidente? El ex de Selena Gomez parecía no haberse dado cuenta de la situación... ¡O quizás ya no le importa nada!

¿Se le habrá caído un vaso de agua o no llegó al baño? Lo cierto es que la estrella se rió de sí misma con un post en Instagram en el que pareciera que confirma que se hizo pis encima.

"No sos cool a no ser que te hagas encima", reza el meme.