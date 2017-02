El lunes se pusieron a la venta las entradas para la presentación que hará Ed Sheeran en el Estadio Único de La Plata el 20 de mayo y los tickets están volando. En tres días ya se agotaron el campo delantero y las plateas preferenciales.

El músico vendrá a presentar su tercer disco, ÷ (divide), que saldrá a la venta el 3 de marzo. Ya conocimos tres temas, "Castle On The Hill", "Shape Of You" y "How Would You Feel (Paean)".

En abril de 2015 había tocado en el Luna Park. “Son todos muy amables, es mi primera vez en Sudamérica y es increíble la energía positiva que me hacen sentir”, le contó a La Viola antes de subir al escenario.