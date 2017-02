Liga Rafaelina: Amplio apoyo para evitar la acefalía

Tras una larga noche, y luego de no presentarse lista de candidatos, la Asamblea aprobó pasar a un cuarto intermedio hasta el 8 de marzo y extender el mandato de las autoridades actuales hasta el 13 de marzo

Anoche se reanudó la Asamblea General Ordinaria, luego del cuarto intermedio propuesto la semana pasada, sólo para tratar el punto Nº 6, renovación de autoridades por terminación de mandato.

1- En primer lugar los delegados encargados de verificar las credenciales, constataron la presencia de los delegados asambleístas. Estuvo ausente con respecto a la semana pasada sólo el club Atl. María Juana.

2- Se pone a consideración el punto N° 6 del Orden del Día, la renovación de autoridades por terminación de mandato. Se recuerda lo que dice el Art. 22 del Estatuto con respecto a la oficialización de Listas que debía ser presentada 48 hs. antes de la reanudación de la Asamblea. Se informa que no hubo presentación de listas, por lo tanto el Sr. Presidente abre el debate para ver si algún delegado asambleísta propone candidatos.



El delegado de Quilmes consulta a la Mesa Directiva actual si desean seguir en el cargo. Los miembros de la Mesa Directiva le responden que no, y que así lo habían manifestado hace unos meses. El Sr. Pro-Secretario manifiesta que si bien la decisión es corporativa, la misma no significa que cualquier miembro actual pueda formar parte de alguna Comisión si es que se lo ofrecen.

Luego se abre un silencio donde ningún delegado Asambleísta propone candidatos. Ante esta situación, el Sr. Presidente propone, para evitar caer en acefalía, lo que traería distintos problemas a la institución (deportivos, sociales, administrativos, organizativos, etc.), volver a pasar a un cuarto intermedio hasta el 8 de marzo (2 semanas), y extender el mandato de las autoridades actuales (Mesa Directiva, HCD, Neutral de Arbitros y Tribunal de Penas) hasta el 13 de marzo, instando a todos los presentes a buscar una solución a este tema y armar una lista de autoridades, .



El delegado de 9 de Julio manifiesta que a su parecer lo propuesto por la Mesa Directiva no es correcto y que en todo caso se podría pasar a un cuarto intermedio antes de que se termine el mandato actual (dentro de 48 horas). El Sr. Presidente le informa que habló con autoridades del Gobierno de la Provincia y de la IGPJ, quienes le aconsejaron no caer en acefalía.



El delegado de Peñarol dice que hay gente que está trabajando en armar una lista y por eso solicita que el cuarto intermedio no sea tan largo para que la nueva Comisión pueda hacerse cargo de inmediato de la Liga.



Seguidamente el delegado de Ferro sostiene que se podría pasar a un cuarto intermedio hasta el viernes, pero hay que tener en cuenta que si ese día no se presenta lista de candidatos indefectiblemente se caerá en acefalía.

El delegado de Unión de Sunchales entiende que lo propuesto por la Mesa Directiva da tiempo a que se arme una Lista de Candidatos de la mejor manera, y que en 48 hs. posiblemente no se pueda armar la misma y traerá el riesgo de caer en acefalía.

El delegado de Atl. Esmeralda también manifiesta su acuerdo en pasar a un cuarto intermedio por 2 semanas ya que no sería serio armar una lista en 48 horas después de que en todo este tiempo no se pudo armar.



En tanto, el delegado de Ben Hur sostiene que al haber intereses encontrados, lo mejor sería solicitar a la IGPJ una intervención al sólo efecto de elegir autoridades, ya que de esta manera no podría ser objetado por entes superiores lo decidido por esta Asamblea.

La delegada de Indep. Ataliva expresa que la Asamblea es la autoridad máxima de la Liga y por lo tanto tiene las facultades para decidir, por lo que propone que si hay mociones distintas se debe votar.



El delegado de Sp. Libertad Est. Clucellas expone que los clubes que no son de Rafaela, hacen un esfuerzo muy grande para viajar, y que lo ideal es hacer lo que propuesto por la Mesa Directiva ya que en 48 hs. no sólo deberán volver a viajar sino que además no es firme que se presente una Lista de Candidatos y se podría caer en acefalía, por lo tanto hace moción para que se apruebe lo solicitado por la Mesa. Apoya la moción el delegado de San Martín.



El delegado de Ben Hur reitera que es necesario reflexionar y entiende que lo mejor es solicitar una intervención para que el día de mañana no haya malas interpretaciones.



Ante la insistencia y objeciones, los miembros de la Mesa Directiva le preguntan al delegado de 9 de Julio si están trabajando en armar una lista, el cual responde que sí. Ante esto se le consulta si tiene un compromiso de tiempo para presentar la misma ya que en caso de asegurar que en 48 hs. la Lista estaría armada se podría dar lugar a su pedido y así dar fin a la Asamblea y evitar la acefalía. El delegado de 9 de Julio responde que no quiere comprometerse con tiempos, pero asegura que ya tienen todos los integrantes para ocupar los cargos de la Mesa Directiva, Neutral de Árbitros y Honorable Tribunal de Penas, sólo faltando la persona que ocupe el cargo de Presidente de la Liga.



Seguidamente el delegado de 9 de Julio hace moción para parar a un cuarto intermedio por 48 horas y que la elección de autoridades se haga por candidatos presentados por los delegados asambleístas, sin necesidad de presentar lista con anticipación. También quiere que se aclare que la moción la hace para que la Asamblea continúe dentro del mandato de la conducción actual, cuestión que entiende que es lo reglamentario, y que en el caso de no lograr la renovación de autoridades, la Liga quede acéfala a partir del 1° de Marzo y que el Síndico llame a Asamblea Extraordinaria para el 15 de Marzo. Apoya dicha moción el delegado de Peñarol.

El Sr. Presidente aclara después de todas las opiniones, que las dos mociones no están dentro de lo que establece el Estatuto de la Liga, pero la Asamblea es la autoridad máxima y está facultada para determinar al respecto, tal cual lo establece el Artículo 15, inciso “ñ” del Estatuto (Resolver con amplias facultades, con todo cuanto no está previsto en el Estatuto).

Al haber dos mociones se va a votación.



Finalizada la votación, se arrojaron los siguientes resultados:

* 28 clubes votaron a favor de pasar a un cuarto intermedio hasta el 8 de marzo y extender el mandato de todas las autoridades actuales hasta el 13 de marzo.



* 6 clubes a favor de pasar cuarto intermedio por 48 horas y en el caso de no renovarse las autoridades, quedar en acefalía.

* 2 clubes se abstuvieron a votar.



Con estos resultados quedó determinado que la Asamblea General Ordinaria pasa a un nuevo cuarto intermedio hasta el miércoles 8 de marzo, extendiendo el mandato de los cuerpos actuales hasta el 13 de marzo. En el caso de que el 8 de marzo no se logre renovar las autoridades, a partir del 14 de Marzo, la Liga podría quedar en acefalía o ser intervenida. Se labra el Acta correspondiente que fue firmado por todos los clubes y será enviada una copia a la IGPJ. El delegado de 9 de Julio manifestó que firmará en disconformidad.

El Sr. Gerente de la Liga pide la palabra y opina que los clubes deberían dejar de lado los intereses propios y evitar objetar todo lo propuesto, debiendo pensar primero en la institución. Sostiene que la decisión tomada es la mejor salida y que las nuevas autoridades a partir de ahora cuentan con más tiempo para consolidarse y llegar de la mejor manera al día que les toque hacerse cargo de la Liga.

Por último, miembros de la Mesa Directiva manifiestan que es su deseo que se pueda armar una nueva Lista de Autoridades la cual recibirá todo el apoyo de la Comisión actual, deseando que se continúe con el proyecto de fomentar el deporte y seguir modernizando a la institución y apoyando el crecimiento de los clubes.