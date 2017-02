Desde la Antigüedad es entendida la prudencia como una suerte de sabiduría práctica; como algo más restringido que la sabiduría en general. La prudencia es, pues, una forma de sabiduría, pero una sabiduría que tiene como objeto primordial lo tocante a los asuntos humanos.





Hasta Aristóteles no parece haberse dado una nítida separación entre una y otra (prudencia y sabiduría). Ni en Sócrates ni en Platón se aprecia una clara distinción entre ambas, sino que da la impresión de que la sabiduría, sin más, es la guía de la acción virtuosa, o si se quiere, que la prudencia, como tal, no es sino una consecuencia o manifestación de la sabiduría. Y ello, acaso, porque ser prudente es una forma de ser sabio. Sin embargo, en Aristóteles, siendo la prudencia –como es obvio– una forma de conocimiento, es, pese a todo, sólo la virtud propia de una de las dos partes del alma racional: de aquélla que se ocupa de formar opiniones, pues tiene por objeto aquello que puede ser de otra manera y es, por tanto, contingente. La otra dimensión del alma racional, la que conoce lo necesario, aquello que no puede ser de otra forma, es, justamente, la sabiduría.





Ahora bien, la prudencia no es ciencia (dado que el objeto de la acción puede ser variable) ni un arte (porque la acción es distinta de la producción: en el primer caso se trata de un obrar; en el segundo, de un hacer).





La prudencia, por tanto, se ocupa de los asuntos humanos en todos aquellos aspectos sobre los que es posible deliberar. Y es que, precisamente, lo que hace el individuo prudente es deliberar bien, y eso significa ser capaz de conocer lo que es mejor para el hombre y, más en concreto, para uno mismo, pues la prudencia, piensa Aristóteles, se halla referida esencialmente al propio individuo; de tal manera que quien sabe lo que le conviene y actúa en consecuencia, es prudente.





Siendo virtud intelectual, ella determina el justo término medio en que consisten las virtudes morales, a las cuales, por así decirlo, dirige para la consecución del fin propuesto. Como dice Aristóteles, si éstas hacen recto tal fin, la prudencia señala los medios que conducen a él. A tal punto que, supuesta la prudencia, se poseerán el resto de las virtudes: ni es posible ser bueno sin ser prudente ni ser prudente no siendo bueno. Parece, pues, que la virtud es aquello que es conforme a la prudencia.





Pero no sólo sucede que la prudencia es distinta de la sabiduría, sino que también es inferior a ella, porque la sabiduría es el más perfecto de todos los modos de conocimiento. Si aquello que estimamos prudente puede variar, el objeto de la sabiduría es siempre lo mismo. Y es sabio quien conoce tanto los principios como lo que se deriva de ellos. De manera que, si llamamos intelecto al conocimiento de tales principios, y ciencia (episteme) al conocimiento de lo que necesaria y demostrativamente se deriva de ellos, “la sabiduría será intelecto y ciencia, una especie de ciencia capital de los objetos más honorables” (Ética a Nicómano).





No tiene, pues, la prudencia primacía sobre la sabiduría, sino al revés: no da órdenes a la sabiduría, sino a causa de ella, porque si la prudencia es la recta razón en lo relativo a la virtud moral, lo que la recta razón sea en sí misma y en general, sus límites y sus normas son establecidos por la sabiduría.





Y lo que inmediatamente hay que decir es que es obvio que se trata de un asunto que resulta de crucial importancia en cualquier doctrina ética, y aun en cualquier filosofía en general, pero cobra especial relevancia en aquéllas que, más que interesadas en el puro conocer (incluso en el ámbito de la ética), aspiran a convertirse en doctrinas de vida, en orientarla hacia la consecución de un buen vivir, con independencia de en qué se considere que consiste éste.





Mar tarde, Tomás de Aquino seguirá (en este asunto como en muchos otros) de manera casi literal la posición de Aristóteles, considerando la prudencia como la virtud más necesaria para la vida humana, en tanto que es ella, en último término, quien dirige al resto de virtudes cardinales (justicia, fortaleza y templanza), siendo, no obstante, distinta de ellas (que no lo son entre sí) por ser virtud intelectual, y no propiamente moral. Y, consecuentemente, la prudencia será, asimismo, la principal de todas ellas, aunque las demás son igualmente principales, cada una en su género. En definitiva, de acuerdo no sólo con Aristóteles, sino también con los estoicos, Tomás de Aquino la vinculará al buen consejo: “Pertenece a la prudencia aconsejar bien sobre las cosas que pertenecen a toda la vida del hombre y al fin último de la vida humana” (Suma Teológica).





Si continuáramos recorriendo la historia de la filosofía desde este punto de vista, resultaría fácil comprobar que no se han dado sustanciales discrepancias respecto a lo que haya que entender por prudencia. Kant le atribuirá la misión de indicar los medios para alcanzar la felicidad, y por ello su imperativo no puede ser absoluto o categórico, sino meramente hipotético, en tanto que ordena algo como medio para alcanzar un fin.





Tenemos, pues, que la prudencia no ha de ser confundida con la pusilanimidad ni la indecisión a la hora de actuar. Es, al contrario, una sabiduría práctica capaz de orientarnos en el diario vivir, señalando aquellas cosas que deben ser evitadas y cuáles, en cambio, resultan más convenientes. No se es prudente por saber mucho, sino por saber lo que se necesita para alcanzar un propósito con los mejores medios disponibles, y eso significa que no se extiende su radio de acción a un ámbito determinado, sino a todos a un tiempo. Es –si quiere decirse de otro modo– la capacidad de aconsejarse bien en los más variopintos asuntos. Una forma, por tanto, de deliberación acertada en lo que atañe a la práctica, que precisa, desde luego, de la colaboración de la voluntad para llevar a término lo que la prudencia aconseja y manda, y ello con la vista puesta en el último objetivo de alcanzar el máximo bienestar y un buen vivir. Mas eso siempre que no se confunda el bienestar con la molicie o el rehusar actividades u obligaciones molestas: en nombre de la prudencia se pueden afrontar empresas que son cualquier cosa menos fáciles y agradables, y no tanto, como diría Sócrates, porque a largo plazo pueda ser mayor el bienestar obtenido que el desagrado inmediato que provoca la acción realizada, sino, principalmente, porque el bienestar del que hablamos se hallará, en ese caso, en el acuerdo con uno mismo y en la satisfacción derivada del saber que se ha hecho lo que había que hacer.





Kant, inmediatamente después de la definición que da de prudencia en la Fundamentación de la metafísica de las costumbres, escribe en nota a pie de página: “El término “prudencia” admite una doble acepción según nos refiramos a la “prudencia mundana” o a la “prudencia privada”. La primera es la habilidad que posee un hombre para tener influjo sobre los demás en pro de sus propósitos. La segunda es la pericia para hacer converger todos esos propósitos en pro del propio provecho duradero. Ésta última es aquélla a la que se retrotrae incluso el valor de la primera y de quien se muestra prudente con arreglo a la primera acepción, mas no con respecto a la segunda, sería más correcto decir que es diestro y astuto, pero en suma es imprudente”.





Finalmente, la prudencia es, en último término la sindéresis aplicada al vivir, y al vivir una vida buena, entonces no hay duda que con toda justicia podría ser denominada, con Schopenhauer, la sabiduría de la vida, y entenderla, también con él, como el “arte de hacer la vida lo más agradable y feliz posible”.