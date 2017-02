Lo mejor del London Fashion Week, ¡anotá lo que se viene!

En el London Fashion Week la fantasía se vuelve realidad -aunque solo en las pasarelas-. Mary Katrantzou tomó prestados motivos de Disney para sus diseños, Erdem utilizó florales dignos de un cuento de hadas, y Burberry puso alas de Pegaso a sus clásicos coats ingleses.

¡Acá te mostramos los mejores looks de este Fashion Week!

Burberry decidió ir por un estilo más romántico esta temporada, ¡poniéndole alas a sus a su invierno!

Mary Katrantzou plasmó motivos de Disney en sus diseños, utilizando la clásica película ‘Fantasía’ como inspiración.

Erdem mostró mucho tul combinado con un fantástico motivo floral digno de un cuento de hadas.

Simone Rocha mostró una moda más étnica, destacando la tendencia de que los aros solitarios vuelve, y los zapatos con medias, ¡también!

Marques Almeida nos demuestra que los strong shoulders vuelven con toda y le da una vuelta más combinándolo en un total black and white. El toque: las botas amarillas croco para cerrar. ¿Te lo pondrías?

Del Pozo sigue con la idea del London Fashion Week de fantasía, mezclando la tendencia de microflorales con un tul digno de princesas en color bordeaux, clave y clásico para cualquier invierno.

¿Qué? ¿Volvió el corderoy y nadie nos contó? Esto definitivamente fue un in para Marc Jacobs, quien decidió basar su colección en una gama de colores tierra y blancos. Las tendencias que se ven este look que ya vienen pisando fuerte en Nueva York y París también: las botas de cuero brillantes y las pieles, infaltables para esta temporada.

‘Keep calm and party on‘ fue el lema de Topshop Unique al comenzar su pasarela en el London Fashion Week. Una de sus emblemáticas inscripciones en sus prendas fue ‘Happy Weekend Forever‘, remontándose a las fiestas descontroladas de los 90s. ¿El toque? Los pantalones tipo pijama con pins para esta marca principalmente consumida por un público súper joven y canchero.

Pero quien más llamó la atención definitivamente fue Christopher Kane. En esta colección de invierno llevó el motivo floral que otras firmas se tomaron más tranqui, y él lo llevó a otro nivel, como no podía ser de otra manera. ¿Lo que dio más que hablar? Sus sandalias con esponjas en la parte de atrás y adelante. ¿Funcionarán realmente como comodidad de quienes se animan a usarla? ¿O son la nueva forma millennial fashion de llevar a Bob Esponja en los pies?

En la temporada de primavera verano 2017 sorprendió con sus crocs deluxe como nueva tendencia, ¡terribles!

Y esta temporada demostró que no terminó con su tendencia de las crocs, y le puso un elemento que se está viendo en toda la moda: las pieles. El toque: el vestido transparentado donde se ve TODO. Like it or hate it?