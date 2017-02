Pampita confiesa lo que resignó por estar al lado de Benjamín Vicuña

En este 2017, Carolina quiere apostar por la actuación, una actividad que había resignado por su familia. Le tomó el gustito a esta profesión cuando participó en ficciones locales como Rebelde Way, Doble vida y en la sitcom chilena Familia moderna. "Tengo propuestas de ficción, que es una responsabilidad más grande por los horarios y es algo que tengo pendiente hace muchos años", explicó. Luego, señaló que debutará en la pantalla grande: "Tengo ofertas en cine, que me encantan y ya dije que sí. De hecho me estoy preparando con un coach y todo. Soy muy minuciosa. Hace un montón que quiero actuar, pero durante diez años estuve teniendo cuatro hijos y acompañando a mi pareja por todo el mundo, entonces no era factible tomar un compromiso así".