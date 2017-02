Impensado: Jénnifer Lopez, enamorada de un cantante adolescente

Nadie se salva de las entrevista de Ellen DeGeneres. La conductora tiene un don natural para sacarle de mentira a verdad la información a sus invitados, y Jennifer López no fue la excepción a la regla.

Sentada frente a ella, Jennifer Lopez no tuvo otro remedio que jugar al “Who’d You Rather“, una activdad en la que tiene que elegir entre varios famosos para “salir”.

En una seguidilla de comparaciones, en las que estaban Brad Pitt, Nick Jonas, Zac Efron, la cantante y conocida por tener novios mucho más jóvenes que ella, eligió por sobre todos ellos a un cantante de One Direction: Harry Styles.

Por supuesto, la respuesta de Jennifer Lopez soprendió a todos y ella dijo: “Es un poco joven para mí. No salgo con gente más joven. No es que sí o sí tienen que ser jóvenes. Solo conozco gente, y si salgo con ellos, salgo con ellos. Y si me gustan, me gustan. Y si no, no. Tiene que ver con la persona, no con la edad”, explicó.

Recordemos que Jennifer Lopez estuvo mucho tiempo con su coreógrafo Casper Smart, y recientemente se la vinculó con Drake, ex novio de Rihanna. ¿En qué está su situación amorosa?