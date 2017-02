Es uno de los cantantes más importantes del momento. La semana próxima estará a la venta su nuevo disco. Ya pudimos conocer varios temas y pinta para éxito.

Ed Sheeran estuvo en el popular programa de Ellen Degeneres y dio a conocer los motivos por el cual no le gusta tener un celular. "Solo tengo un iPad y respondo e-mails. No tengo que despertar en la mañana y responder todas las preguntas que me hacen. Solo me despierto y soy yo", destacó.

En 2015, el músico estuvo en la Argentina, con brilló en el Luna Park. En dicha oportunidad, contó en las redes sociales que le habían robado el celular. “Me pueden contactar a través de una paloma mensajera”, escribió con bronca. El 20 de mayo regresará al país, en el Estadio Único de La Plata, donde presentará sus nuevos temas y sus clásicos.