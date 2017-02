Martín Báez aseguró que su padre tomaba las decisiones

El hijo mayor del detenido Lázaro Báez, Martín, afirmó hoy que su presencia en las empresas del grupo era "meramente formal" y apuntó a su padre ante la Justicia en el escrito entregado al juez federal Claudio Bonadio, durante su declaración indagatoria en la causa Los Sauces.



"El gobierno de las acciones o las decisiones empresariales eran tomadas por nuestro padre", advirtió y luego, explicó, "su materialización estaba a cargo de los departamentos especializados en cada rubro", según el escrito al que accedió Télam.



"Mi capacidad de decisión o la de mis hermanos en la toma de decisiones empresariales, o en la incorporación en carácter de socios o miembros del órgano de decisión, estaba directamente vinculada a una decisión de organización de nuestro padre en las empresas", afirmó.



"Nuestra presencia era una cuestión meramente formal, motivada en una relación de confianza, al sólo efecto de conformar los requisitos legales para la constitución de las sociedades o para la existencia de órganos de decisión", continuó en una estrategia que apuntó a centralizar la responsabilidad en su padre, ya detenido.



Martín Báez fue indagado pero no respondió preguntas y sólo dejó en el juzgado un escrito junto a sus abogados Daniel Rubinovich y Rafael Sal Lari.

También afirmó que cada puesto que ocupó como accionista o directivo de las sociedades "estaba precedida de una decisión tomada por mi padre y basada, únicamente, en criterios de confianza".









"Así se conformaban las posiciones de todos sus hijos en los distintos proyectos que encaraba nuestro padre dentro del seno familiar. No otra cosa nos unía y nos une a él que el hecho de ser parte de la misma familia", agregó.



Además y en cuanto a los cheques que firmó con pagos a la sociedad "Los Sauces" de la familia Kirchner por alquiler de inmuebles, dijo que todo era manejado por quienes estaban a cargo de la parte contable de las empresas.



También sostuvo que no están claras las acusaciones en su contra y advirtió que ampliará sus afirmaciones cuando se precise la acusación.



Más tarde se espera a su hermano Leandro, quien tendría una actitud distinta y según se anticipó desde su defensa, responderá preguntas ante Bonadio.



Leandro cambió de abogados y actualmente lo defiende Julián Schettini, al igual que a su hermana Luciana Báez, citada para mañana.



Martín Báez arribó a los tribunales de Comodoro Py 2002 poco antes de las 9 e ingresó a la secretaría de Bonadio donde se lleva la causa y presentó el escrito ante el fiscal Carlos Rivolo en la causa donde está acusado por supuesto cohecho a raíz del pago de alquileres por parte de sus empresas a la sociedad "Los Sauces", de la ex presidenta Cristina Kirchner.

