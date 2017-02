Shakira no irá al casamiento de Messi y su relación con Antonella es cada vez más conflictiva

Lionel Messi y Antonella Roccuzzo se casarán a mitad de año y entre los invitados se encuentra una pareja súper-famosa: la de Piqué y Shakira. Pero las stars ya confirmaron que no asistirán al evento. Sospechoso, si, pero la excusa está justificada.

Por el momento no han confirmado cien por ciento su ausencia, pero la colombiana afirmó, según el medio Don Balón, que no podrá asistir por motivos profesionales. Lo cierto es que tiene la agenda cargada de diferentes presentaciones. Y si la cantante no va, quizás el defensor de la selección española tampoco lo haga.

Pero este tema a Messi y a su mujer los debe tener sin cuidado. Las cosas entre las parejas nunca fueron muy bien que digamos. Rocuzzo le tiene bronca a Shakira porque mientras Piqué estaba saliendo con Nuria Tomás, una amiga suya, la colombiana era amante del jugador. ¡Se armó en el Barcelona!