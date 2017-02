Mariana Nannis, sobre la violencia que sufre Charlotte: "Tengo miedo de que Loan la mate"

La relación de pareja de Charlotte Caniggia con Loan transitaría por una delicada problemática, la violencia de género. Sin embargo, los protagonistas de la historia lo niegan públicamente.

Mariana Nannis, la madre de Charlotte, habló del tema y dejó muy en claro la postura de la familia frente a esta relación: quieren a Loan lejos.

"Mi hija tiene síndome de Estocolmo -las personas que padecen este trastorno psicológico sienten afecto por aquellos que lo secuestran o maltratan-. Temo por su integridad. No es la plata, son los golpes. Tengo miedo de que la mate", señaló la mujer de Claudio Paul en una nota con la revista Caras.

Además, Nannis reveló intimidades que, de ser ciertas, dejarían en una situación muy comprometedora a Loan: "La deja encerrada. No la deja hacer presencias y hasta le rompe los celulares. Este es el tercero que le rompe".

"La usa y la aleja de todo el mundo para controlarla. No la deja salir y tampoco hablar con la familia. Un tipo que fue capaz de mostrar en televisión un test de embarazo para contar que una ex suya (en referencia a Florencia Maggi) estaba embarazada de Matías Alé, quien atravesaba un momento tan difícil, es un hijo de p... Lo adoro a Matías y me dolió ese gesto tan bajo", añadió.