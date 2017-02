¿Es real o una peluca? Lali Espósito sorprendió con un corte carré y sus seguidores no le creyeron

A donde sea que vaya, Lali Espósito llama la atención. El lunes pasado viajó a Chile para formar parte del festival de Viña del Mar y en cada reunión o conferencia sorprendió con sus looks súper jugados.

Desde su llegada al país vecino se convirtió en Trending Topic por su llamativa buena onda con Maluma, con quien se sacó fotos, bromeó e hizo notas. Ayer volvió a estar en boca de todos por otra razón: su cambio de look.

La cantante apareció con un corte estilo carré y dejó a todos con la boca abierta. En su cuenta de Instagram compartió fotos y videos de la “Noche romántica” que vivió en Viña.

Como siempre, las opiniones de sus seguidores estuvieron divididas. A algunos les encantó el cambio y no dudaron en hacérselo saber: “Estás perfecta, muy lindo tu pelo”, “Te queda genial” y “Hermosa”, fueron algunos de los comentarios.

A otros no les gustó tanto y también le escribieron. “Te cortaste el pelo?? Dios, ¿qué te hiciste? Yo amaba tu pelo”, “Con todo respeto, no me gustó”, comentaron algunos. Un tercer grupo eligió creer que es una peluca y Lali no se cambió el look para siempre. “Decime por favor que es una peluca”, “No es real” y “Es una peluca!”, escribieron.