Las tendencias que nos dejó el NYFW y que necesitás conocer

Hace tan solo pocos días fuimos testigos de una de las citas fashionistas más esperadas del año: la Semana de la Moda de Nueva York. Allí no sólo pudimos disfrutar de las propuestas de increíbles diseñadores que no dejan de sorprendernos si no que también logramos identificar tres tendencias que vamos a ver mucho en las calles este invierno. ¡Acá van!

El primero en hacerlo fue la firma francesa Dior con su mensaje “We should all be feminists” pero París no fue la excepción ya que en Nueva York las inscripciones también dieron la nota. Esta vez la industria de la moda da un paso más y se anima a transmitir mensajes políticos y sociales.

¡Mensajes para ser escuchados, un color único y mucha piel son los musts de una temporada otoño-invierno que se viene más fashionista que nunca!

¡BURGUNDY POR FAVOR!

Kim Kardashian nos demostró mejor que nadie que el color burgundy es “EL” color de la próxima temporada. En la pasarela algunos de las marcas que apostaron a este elegante tono fueron Marc Jacobs, Public School y Erin Fetherston. Preparate para una ‘invasión burgundy’ que va a llegar hasta el make-up.







A NO PASAR DESADVERTIDAS

¡Los brillos y las transparencias siguen in! Así quedó demostrado en la semana de la moda neoyorquina donde los tules, el raso y los brillos fueron algunos de los protagonistas indiscutidos de la pasarela. ¡A prepararse para mucho más glitter y mucha más piel!