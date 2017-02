Rossi defendió a César Milani y aseguró que cuando lo nombraron jefe del Ejército "no tenía ninguna denuncia"

El ex ministro de Defensa sostuvo que la detención del ex jefe del Ejército “está siendo utilizada políticamente”

Agustín Rossi, ex ministro de Defensa y actual diputado del Mercosur por el Frente para la Victoria, aseguró este martes que cuando el gobierno kirchnerista designó a César Milani como Jefe del Ejército, éste "no era un desconocido" ya que tuvo varios ascensos "con pliegos aprobados por el Congreso" y remarcó que cuando lo promovieron "no tenía ninguna denuncia".

En una rueda de prensa en la sede del PJ de Santa Fe, Rossi fue consultado sobre si la detención de Milani, designado Jefe del Ejército durante su gestión al frente de la cartera de Defensa, respondía a una cuestión política. El ex ministro lo negó.



Rossi sostuvo que la detención del militar, alojado en una prisión de La Rioja acusado de participar en delitos de lesa humanidad, "está siendo utilizada políticamente". Además, indicó que cuando lo promovieron como "Jefe del Estado Mayor no tenía ninguna denuncia".

El ex ministro explicó que ante la aparición de una denuncia por enriquecimiento ilícito y las dos por delitos de lesa humanidad, el gobierno de Cristina Kirchner tomó dos decisiones: "Pedir la suspensión del tratamiento del pliego, cosa que los senadores hicieron, y decirle a Milani que se presente voluntariamente a la Justicia antes de que la Justicia lo requiera".



"Las dos cosas se cumplieron. Milani se presentó voluntariamente en la Justicia, tanto en Tucumán como en La Rioja, el tratamiento del pliego estuvo suspendido hasta diciembre de 2013, habían pasado seis meses, y no había existido ninguna modificación en la situación procesal de Milani", añadió.

En ese sentido, apuntó luego que "Milani dejó de ser Jefe del Ejército en julio de 2015 y hasta ese momento no hubo ninguna modificación ni procesamiento, estaba solamente imputado. Nada que nos implicase a nosotros (el gobierno) modificar alguna decisión".

Fuente: Infobae