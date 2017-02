Margarita Stolbizer: "Por los errores del Gobierno, Cristina Kirchner puede ser una alternativa electoral"

La diputada nacional del GEN Margarita Stolbizer consideró que los errores del gobierno nacional pueden ayudar a posicionar a la ex presidente Cristina Kirchner en los comicios legislativos que se celebrarán en octubre o en los presidenciales que tendrán lugar en dos años.

"La sola posibilidad de que a partir de esos errores Cristina pueda ser una alternativa electoral este año o en 2019 es un retroceso enorme para la Argentina", dijo Stolbizer. Al mismo tiempo, aclaró: "Descreo bastante que termine compitiendo, pero todo indica que así podría ser".

"Me preocupa, me duele y me enoja cuando esta recurrencia en errores ha dado la posibilidad de que gente que debería estar escondida dentro de un placard por el desastre que dejó hoy esté diciendo cosas", amplió en una entrevista que concedió a TN.

Sobre su virtual aliado, Sergio Massa, dijo que "es una expectativa y la representación de un espacio que hay que alimentar". "A mí me llama la atención que la crítica a Massa sea que fue parte del gobierno kirchnerista, me parece pobre como argumento", analizó. La legisladora apuntó que eso "no puede ser una mancha para alguien" y agregó que "hubo gente respetable" que formó parte de la gestión anterior.

Por otra parte, volvió a referirse al audio en el que el líder del Frente Renovador instaba a otros miembros de la fuerza a tuitear que "Macri es igual a De la Rúa". "Lo que dijo es lo que pasó, no había una mentira en lo que decía", opinó Stolbizer.

Por último, a raíz de la detención de César Milani, Stolbizer afirmó que hay que "considerar destruida la idea de que Cristina o Hebe (De Bonafini) eran algo distinto" al ex jefe del Ejército dado que "hay una impronta claramente autoritaria" en las tres figuras.

