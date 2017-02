Estado de la obra de Vieytes-Marchini

"Lo que no se ve, que es el sistema de desagües, aunque parezca una contradicción es lo más importante de la obra. La gente valoriza el pavimento, que no tiene tierra, pero si abajo no está el desagüe, después tenemos los problemas cuando no se hacen las obras", dijo Castellano

"Hoy estamos hablando de una obra de futuro", remarcó el intendente Luis Castellano este martes a la mañana, cuando recorrió la pavimentación de Vieytes-Marchini, en el sector sur de nuestra ciudad.



Posteriormente explicó que "los trabajos tienen un 55 por ciento de avance. No nos olvidemos que esta obra está hecha en dos partes: esta es una y la otra es avenida Italia, que ya se terminó de pavimentar y ahora va a empezar el proceso de iluminación".



"Es una obra que trascendió el gobierno anterior. Estamos pensando que antes de fin de año esté inaugurada", reconoció el mandatario a la vez que añadió que "trabajamos para que eso pueda suceder, aunque dependemos de las condiciones climáticas, además de que los fondos sigan llegando como hasta ahora".



"Lo que no se ve, que es el sistema de desagües, aunque parezca una contradicción es lo más importante de la obra. La gente valoriza el pavimento, que no tiene tierra, pero si abajo no está el desagüe, después tenemos los problemas cuando no se hacen las obras", dijo.



"Hace un año que se viene trabajando en el tema de desagües. Las cosas se hacen como corresponde y eso es valorizado por el gobierno nacional. No nos olvidemos que esta es una obra que se puso en revisión por Nación y esa revisión dio positiva. Ahora la estamos llevando adelante y eso es un dato de confianza y transparencia", describió Castellano.



También habló de la revalorización de los espacios públicos y el trabajo realizado en Aristóbulo del Valle, el Parque Balneario Municipal y "la obra de iluminación de Estanislao del Campo que comenzó el lunes".



Por otro lado, la presidenta del barrio Pizzurno, Érika Mezzenasco, sostuvo emocionada: "Felices, felices como vecinos, como rafaelinos, porque esto no es para un barrio, es para toda la ciudad, ya que todos van a poder utilizar este sector, que la verdad hacía mucha falta todo el tema del pavimento".



Entre los presentes, que recorrieron la obra, se encontraban el secretario de Obras Públicas, Luis Ambort; concejales e integrantes de la comisión vecinal.



Leonelo Marchini (entre bulevar Yrigoyen y calle Constitución -alrededor de 700 metros de longitud-), prevé pavimentación en hormigón con cordones integrales, con una calzada principal de 9,40 metros de ancho y colectora paralela de 4,20 metros de ancho -desde Yrigoyen hasta calle Sargento Cabral- y de 6,20 metros de ancho -desde Cabral hasta Constitución-.



En Hipólito Vieytes (entre calle Américo Tossello y bulevar Hipólito Yrigoyen -aproximadamente 600 metros de largo-), se realizarán las siguientes mejoras: pavimentación en hormigón con cordones integrales, con una calzada principal de 9,40 metros de ancho y una colectora paralela de 4,20 metros de ancho, previéndose en vereda opuesta zonas de estacionamiento junto al cordón, de 3 metros de ancho.



Asimismo, en todos los tramos se concretarán obras de saneamiento, desagüe pluvial subterráneo con conductos circulares y rectangulares de hormigón armado, colocación de columnas de luminarias, forestación, equipamiento recreativo, ciclovía, cartelería y señalética.

