Los operativos de tránsito 2016 permitieron recuperar 25 motos robadas

Los operativos de tránsito que se llevan a cabo en diferentes barrios de la ciudad, de lunes a domingo, no sólo contribuyen a cuidar la vida de los rafaelinos concientizando sobre la importancia del uso del casco y del cinturón. En el año 2016, permitieron recuperar 25 motos que habían sido robadas.



"Estaban en poder de otras personas que, quizás, no eran las que las habían sustraído sino que las habían adquirido de buena fe a otras personas que las robaron", aclaró el coordinador de Protección Vial y Comunitaria, Gabriel Fratini.



"Los agentes municipales no solo trabajamos para la protección de la vida sino también para el cuidado de los bienes porque cooperamos en cuestiones de prevención para que el vecino de Rafaela pueda estar un poco mejor", agregó.



Además, señaló que "en algunos casos, estos vehículos son indispensables para una familia porque constituyen su único medio de movilidad. Estas cosas son las que permiten valorar mucho más los operativos y el trabajo de Protección Vial y Comunitaria".



Por otro lado, destacó: "Aquellas personas que recuperan su vehículo se muestran muy agradecidas con los operativos porque son un instrumento que les posibilita tener nuevamente su medio de transporte. Siempre tratamos de trabajar en conjunto con otras fuerzas de seguridad o que tienen asiento en la ciudad, de hecho articulamos con Guardia Urbana, con Policía de la Unidad Regional V, con Seguridad Vial de la provincia y con Gendarmería Nacional".



Además, recomendó a la ciudadanía: "si sufren la sustracción de algún vehículo, deben hacer la denuncia en la comisaría de su jurisdicción porque si llegamos a recuperarlo en algún operativo, si no está denunciado y si la policía no tiene los datos de que la moto fue robada, nunca se va a poder cruzar la información para determinar los rodados remitidos al depósito municipal tienen pedido de robo. Por eso es importante que los vecinos denuncien este tipo de hechos".