Esperan lluvias en las zonas afectadas por las precipitaciones

Las lluvias registradas en los últimos días en el noroeste de la provincia de Santa Fe anegaron campos y localidades en los departamentos San Justo, 9 de Julio y San Cristóbal, y provocaron el ingreso de agua en unas 30 viviendas en la localidad de Villa Saralegui.





De acuerdo a lo informado este lunes por Daniel Chersich, subdirector de la Zona Norte de Protección Civil, un relevamiento aéreo permitió comprobar la acumulación de agua en campos y montes de la zona, cuyos suelos están saturados y con escasa capacidad de escurrimiento.

La población más afectada es la comuna de Villa Saralegui, de unos 1.000 habitantes y situada en el centro de la provincia, en el departamento San Cristóbal, donde las lluvias y el ingreso de agua desde zonas rurales provocó anegamientos en unas 30 viviendas.



Por su parte, el senador por San Cristóbal, Felipe Michlig, dijo a Diario UNO que la zona más complicada es la del sur del departamento y explicó que Villa Saralegui está a la vera de la ruta provincial 2, que es la que conecta las ciudades de San Cristóbal con San Justo, y que esa localidad está al oeste del río Salado. "Es una zona hacia donde tiene que ir el agua que va por el arroyo San Antonio y luego al río Salado. Son muchísimos los inconvenientes que afectan a la producción, pero principalmente afecta en lo social. En algunas localidades del sureste y suroeste del departamento hay casas que están comprometidas con el agua y los estamos asistiendo desde el gobierno provincial y desde las comunas. La estamos pasando muy mal y nos tiene a todos muy preocupados", aseguró.

Las principales lluvias se produjeron entre el miércoles y el sábado pasado, cuando el tiempo empezó a mejorar. Pero desde este lunes ya hubo altas temperaturas con mucha humedad y se espera que vuelvan las precipitaciones para los próximos dos o tres días.

"En la ciudad de San Cristóbal, entre abril del año pasado y febrero de este año precipitaron 1.600 milímetros. Lo que llueve en dos años llovió en 10 meses", graficó Michlig y amplió: "Y lo mismo pasa en localidades que están aguas abajo, como el caso de Villa Saralegui, Ñanducita, La Clara y La Lucila entre otras por donde tiene que pasar el agua".



La situación es compleja no solo por la cantidad de agua de lluvia que cayó en los últimos meses, sino también porque las napas freáticas están saturadas y ya no absorben agua, por lo tanto todo el escurrimiento se tiene que hacer por los canales y desagües. "Hoy cualquier lluvia que cae la tenemos que multiplicar por tres o por cuatro para compararla con las lluvias en épocas normales porque el suelo está saturado, no absorbe más", aseguró.



Al ser consultado por las necesidades de asistencia que tienen las localidades afectadas, Michlig dijo: "Ya realizamos todas las gestiones para la asistencia sanitaria. Para la gente que hoy tiene agua en su vivienda gestionamos poder alojarla en otro espacio para que estén bien atendidos en la cuestión de salud y alimentación. Además estamos atentos por si tenemos que trasladar a alguna persona porque hoy en muchos casos nos vemos imposibilitados de hacerlo por tierra porque los caminos se van deteriorando. Incluso con vehículos cuatro por cuatro es muy difícil transitar".



Ante la pregunta de si la provincia puso a disposición un helicóptero, Michlig dijo: "No descartamos esa posibilidad. En abril del año pasado ya estuvo en la zona por unos 30 días yendo y viniendo a distintos lugares que estaban comprometidos. No descartamos esa posibilidad que va a depender de cómo evoluciona el pronóstico del tiempo en los próximos días. Pero hay un accionar muy coordinado entre las comunas, la Secretaría de Protección Civil provincial y los presidentes comunales para sortear esta difícil situación".



Por último, el senador por San Cristóbal reconoció que "hay trabajos que se tienen que hacer como el alteo de los distintos caminos de la zona" para que esto no se repita. "Tenemos para estas localidades de Ñanducita, La Lucila, La Clara y Villa Saralegui, dentro del plan de financiamiento, una partida asignada en el presupuesto para hacerles mejores accesos con ripio. Además habrá que trabajar bastante con las canalizaciones para atenuar los efectos terribles que tienen estos excesos pluviales", concluyó.

