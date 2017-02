El día que Julie Andrews casi muere en el set de Mary Poppins

Psaron 53 años desde el debut de Mary Poppins, el primer filme con actores reales de Disney. La película pronto se convirtió en un clásico infantil, en especial por los avanzados efectos especiales de la producción. Pero, lo que pocos saben, es que Julie Andrews casi muere durante las grabaciones.

La actriz reveló que se accidentó grabando una de las escenas más emblemáticas del filme.

El accidente tuvo lugar durante la grabación de una de las primeras escenas de la película cuando, tras leer el “anuncio escrito por Jane y Michael Banks”, la niñera desciende del cielo ayudada por su paraguas mágico y se presenta en la casa número 17 de la ficcional calle londinense “Cherry Tree Lane”.

“Hubo un día muy peligroso justo al final de la escena, cuando estaba sujeta al terriblemente doroso arnés”, recordó la actriz británica, quien además reconoció que, antes de comenzar a grabar, había quedado “colgada durante horas del paraguas” mientras preparaban el set.

La actriz de 81 años recordó cómo fue el rodaje del filme de Disney y sorprendió a todos.

Mientras aguardaba la señal de “acción”, Julie notó que algo estaba mal. “Me di cuenta de que el alambre se empezaba a soltar y que había descendido un poco. Estaba muy nerviosa, así que llamé a un operario y le pedí que me bajase con suavidad, porque no me sentía segura. Pero eso no fue lo que terminó sucediendo”, confesó.

Atento al pedido de la protagonista, uno de los técnicos intentó bajarla de modo gradual, pero el arnés se venció y la actriz de por entonces 28 años cayó varios metros y terminó en el piso. “Caí en picada. Me acuerdo de que hubo un espantoso silencio de un minuto, que rompí al decir una conocida palabra de cuatro letras (“fuck”, cuya traducción es mierd…)”, remató con humor en el ciclo The Late Show de Stephen Colbert.