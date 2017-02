Le Pen se niega a llevar velo para reunirse con el gran mufti de Líbano

La candidata presidencial del ultraderechista Frente Nacional, Marine Le Pen, ha cancelado la reunión con el líder suní de Líbano, el gran mufti Abdul Latif Deryan, tras protagonizar este martes un momento de tensión al negarse a ponerse velo en el encuentro, parte de su visita oficial de dos días al país.

Le Pen estaba en la entrada la sede de la principal autoridad suní de Líbano, el Dar al Fatua, cuando, entre cámaras, se ha negado a ponerse el pañuelo para cubrirse la cabeza, como le ofrecía uno de los ayudantes allí presentes. "Me reuní con el gran imán de Egipto, Seij al Azar [en 2015], y no llevaba hijab (...) Así que podéis presentarle mis respetos al gran mufti, pero no me cubriré la cabeza", ha declarado a la prensa inmediatamente después.

La oficina de Deryan, por su parte, ha emitido un comunicado en el que informa de que ya había advertido al equipo de Le Pen de que tendría que ponerse un velo para dicho encuentro y que habían accedido a ello. La líder del FN se ha mostrado en numerosas ocasiones partidaria en prohibir el uso público del velo y el kipá, un tema siempre rodeado de polémica en Francia.

Le Pen inició el lunes un viaje por el francófono Líbano para ser recibida por primera vez por un jefe de Estado, como parte de su campaña presidencial para impulsar su papel internacional. Además del cristiano maronita Aoun, la candidata se reunió el lunes con el mencionado primer ministro, el suní Saad Hariri, y el patriarca maronita, Béchara Raï, según el programa de la visita. El viaje, que termina este martes, llega después de varios episodios por los que ha sido tratada con ostracismo en la escena diplomática internacional. Le Pen buscaba reducir con este viaje las acusaciones de islamofobia con sus encuentros con dirigentes musulmanes libaneses.

Tras su reunión con el primer ministro, Le Pen afirmó que el presidente de Siria, Bashar al Assad, "es la solución más tranquilizadora" para París en el conflicto en el país árabe y recalcó la necesidad de mantener la lucha contra el grupo yihadista Estado Islámico: "He dejado claro que, en el contexto de la política del mal menor, que es una política realista, Al Assad es a día de hoy una solución mucho más tranquilizadora para Francia que Estado Islámico", subrayó: "Francia no es Líbano y cada uno defiende (...) los intereses de su propio país, que por supuesto no son los mismos", ha dicho, reconociendo "algunas diferencias" con Hariri en varios temas tratados durante el encuentro.

Según los sondeos de intención de voto, Le Pen ganará la primera vuelta de las presidenciales y pasará a la segunda vuelta, prevista para mayo.

Fuente: El País