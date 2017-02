La FIFA respaldó el acuerdo de la AFA y Tapia se encamina al sillón presidencial

El máximo órgano internacional confirmó todo lo que venía sosteniendo Infobae. El acuerdo político interno no admitió enmiendas. La Asamblea del próximo viernes ratificará todos los acuerdos

Consecuente con su política de respetabilidad a la "Cláusula Democrática", la FIFA ha respaldado el acuerdo que los dirigentes del fútbol argentino habían logrado con inteligencia, tolerancia y sabiduría, en la "Cumbre del Emperador" el último 6 de febrero.

Tal como Infobae lo viene afirmando desde septiembre del año pasado, no habría ninguna injerencia ni de Conmebol ni de la FIFA que impidiera el acuerdo al que llegaron los clubes de la Primera División y las instituciones del Ascenso y del Interior.

Rolf Tuner y Jorge Mowinckel, abogados enviados especialmente por la FIFA junto con Jair Bertoni, otro funcionario del órgano madre internacional, la doctora Monserrat Jiménez, directora general de la Conmebol, secundada por el doctor Alejandro Marón, advirtieron que el concilio dirigencial argentino resultaba tan sólido como razonable. Serán 22 asambleístas que representen a clubes de la Primera División y 21 que decidirán por el resto de las instituciones.

Para que ello se logre, tal como hemos informado largamente, habrá una Asamblea de 72 miembros que, convocada para el próximo viernes 24 de febrero, votará la nueva constitución asamblearia por unanimidad.

No queda claro aún cómo habrá de llevarse a cabo la decantación de los ocho representantes de la Primera División que no podrán votar en las elecciones –alrededor del 22 de marzo– al reducirse el número de representantes en su categoría de 30 a 22.

A tal efecto pasará a debate el sistema de reducción. Hay quienes proponen el descarte por promedios. Los hay quienes se inclinan por el mismo sistema con el que se distribuirá el dinero de la Liga Profesional de Fútbol (socios, historial, títulos, rating, etc.). Y hay una tercera propuesta para un sorteo con cuatro copones que decantarían dos por cada uno de los grupos. Este debate ya está en marcha.

No habrá inconvenientes para llevar a cabo la votación que firme la rescisión de contrato con el Estado argentino por el Fútbol Para Todos.

Tampoco habrá oposiciones manifiestas a la implementación de una futura liga profesional, conocida hasta ahora como Superliga. No será fáctica, llevará probablemente más tiempo que el previsto, razón por la cual su aprobación no implica una puesta en marcha inmediata. Y esto sugiere que aún no está aclarado quién o quiénes tendrán a su cargo el correspondiente managment.

Las tres ofertas para adquirir los derechos audiovisuales entregadas en mano y a sobre cerrado en la AFA por las empresas Fox-Turner, ESPN y Media PRO serán evaluadas por una comisión "ad hoc" que tendrá 48 horas para recomendar la mejor propuesta que quedará en conocimiento de la Junta Interventora antes de ser expuesta a la Asamblea, la que deberá aprobarla el próximo viernes en Ezeiza.

Una vez que la Asamblea haya cumplimentado con la obligación de aprobar estos puntos fundamentales que tantos debates generaron en la última historia de la AFA, quedará por consolidar el acto en el cual se elegirán las nuevas autoridades. Las primeras de este nuevo orden institucional y consecuentemente las que inaugurarán la era "post Grondona".

Dicho presidente tendrá la aprobación del Tribunal de Ética de la Conmebol, cuyos integrantes del Órgano de Decisión son: su presidente, el Sr. Jaime Manuel Nogales Izurieta (Ecuador) y sus miembros Sr. Fernado Luis Maria Mancini Hebeca (Argentina) y Sr. Jorge Armando Otalora Gómez (Colombia). Todo a la espera del propio Tribunal de Ética de la AFA.

No fue fácil lograrlo. Detrás de la candidatura de Claudio "Chiqui" Tapia hay una mística historia de convicción, unidad y vocación.

Cuando Tapia llegue al sillón del tercer piso de la AFA verá los rostros imborrables de sus compañeros del Ascenso, que, desde septiembre de 2015 cuando acompañaron a Luis Segura en la confrontación contra Marcelo Tinelli, jamás renunciaron a convertirlo en su paradigmático líder.

Después de la frustración del 3 de diciembre (el vergonzoso 38-38), él y sus compañeros del Ascenso Unido siguieron frecuentando la AFA con la pasión cotidiana del objetivo pendiente. Cada día, después de aquella fallida elección, "Chiqui" Tapia fue poniendo los cimientos cada vez más sólidos para alcanzar su candidatura, aun después de la intervención que impidió el acto eleccionario del 30 de junio de 2016.

No estuvo solo. El Interior le aportó trabajo, tramado político y estrategia. Y aunque fueron todos los miembros del Consejo Federal quienes aunaron la idea de conservar la doctrina federal de la AFA, Pablo Toviggino, Presidente Ejecutivo del Consejo Federal del Fútbol, se convirtió en una pieza fundamental.

Con el Ascenso y el Interior respaldándole cada movimiento, cada acción y cada inquietud, solo faltaba incorporar a la Primera B Nacional. Y se produjo el incondicional apoyo de Daniel Ferreiro, vicepresidente de Nueva Chicago y referente de la categoría.

Tapia encolumnando cada vez más gente, Toviggino manejando la estrategia política y la unidad del Interior y Ferreiro con su discurso combativo, le dieron fisonomía a un bloque indestructible, que habrá de producir el milagro que la AFA tenga un presidente del Ascenso.

Esta fue la contrafigura de lo que siempre transmitió la Primera División: desunidos, enfrentados, con intereses opuestos, sin líder y sin el claro objetivo de pensar en la AFA por encima de la preocupación cotidiana y particular.

Un capítulo en esta historia, cada vez más cerca de su final, merece la conducta de dos estadios fundamentales de la AFA.

En primer lugar, su Tribunal de Disciplina que siempre priorizó la consideración a los reclamos, preocupaciones y angustias de las diferentes situaciones por las que fueron atravesando los diversos clubes y sus dirigentes y que dictaminó tres fallos históricos y lapidarios contra la Junta Interventora sobre cuyas verdaderas consecuencias finales quedarán establecidas por el tiempo en la FIFA.

Ese Tribunal, presidido por el escribano Fernando Mitjans e integrado por dignas y representativas figuras del derecho de nuestro país, abrió el camino para que la FIFA -más que Conmebol- pusiera mayor atención en aquellas cuestiones que ocurrían en la AFA. Y ahora podemos decir que más temprano que tarde, como en el caso de la contratación del avión de la compañía Lamia que llevó a nuestra Selección y produjo la tragedia del Chapecoense 18 días después, tendrán consecuencias jurídicas.

En segundo lugar, y por último, fue fundamental el rol de los funcionarios y empleados de la AFA.

Aportaron, en muchas oportunidades bajo angustia y presión, sus conocimientos y experiencias que no en todos los casos, pero sí en muchos de ellos, permitieron que la AFA evitara errores de gestión y de funcionamiento con ese compromiso e involucramiento de la pertenencia.

El esfuerzo de todos los dirigentes valió la pena. En muy poco tiempo la AFA respirará el aire puro y distinto que no permitirá ningún tipo de opresión en su espacio. La Asociación del Fútbol Argentino será de los dirigentes. El fútbol volverá a vivir en paz.

