Horror en Santiago del Estero: mató a sus cuatro hijos, a su mujer e incendió su casa

Rodolfo Ferreyra, de 61 años, mató este lunes por la noche a puñaladas a su esposa y sus cuatro hijos y luego prendió fuego la casa donde vivían en el barrio Villa del Carmen de la capital de Santiago del Estero.

La mujer fue identificada como Nancy Elisabeth Lastra. Las otras víctimas son los cuatro hijos de la pareja: Luciana (12 años), Marcos (11), Verónica (9 años), que era discapacitada, y Santiago (3).

En tanto, el hombre quiso suicidarse después de haber cometido el cuádruple crimen pero fue rescatado del fuego por los vecinos. En este momento se encuentra internado con graves quemaduras en el 85% de su cuerpo.

El hecho ocurrió en la zona de 450 viviendas del barrio Villa del Carmen. Más precisamente en una casa de la manzana 25, lote 3. Eran cerca de las 21.25 del lunes, cuando una fuerte explosión sacudió a todos los vecinos.

Varias personas salieron a la calle y vieron cómo empezaba a salir humo de la casa de la familia de "Fito" Ferreyra, como era conocido el atacante en el barrio. El portón se encontraba con candado, por lo que los vecinos decidieron saltar la reja de entrada.

"Comenzamos a gritar a ver si nos respondían porque estaba todo oscuro y no se podía ver. Sólo respondió él, que nos dijo 'no entren. No me saquen, quiero morir con ellos'. Ahí rompimos entre todos la puerta de entrada a la casa y empezamos a tirar agua", relató uno de los vecinos que intentó asistir a las víctimas.

Al ingresar al domicilio, los vecinos notaron que las cuatro víctimas estaban prendidas fuego sin respirar y que el único que respiraba era el padre de la familia, a quien le apagaron el fuego y lo sacaron a la calle.

"A los chicos y a Nancy sólo les tiramos agua para que sus cuerpos no se siguieran quemando. Ya no se podía hacer nada", describió otro vecino.

De manera rápida, los bomberos aparecieron en el lugar, echaron a todos los visitantes y cercaron la casa para mantener lo más intacta posible la escena del crimen.

Según el relato de vecinos, la pareja estaba en pleno proceso de separación y discutió fuerte en la vereda por la tenencia de los menores. Además, Nancy había denunciado a Ferreyra por violencia de género.

Tras ello, el hombre los encerró, los durmió con gas, los apuñaló y luego prendió la casa en llamas.

De acuerdo con los investigadores, el fuego se habría iniciado en la vivienda por la explosión de una garrafa. En tanto, Ferreyra fue trasladado al Hospital Regional de la capital provincial.

En el lugar trabajaron varias dotaciones de bomberos, personal policial y los fiscales Mariano Gómez y Sebastián Robles.

