Ed Sheeran vuelve a la Argentina y te contamos 5 cosas que no sabías sobre él para que te vayas preparando

El cantante inglés viene por segunda vez al país para presentarse el 20 de mayo en el Estadio Único de La Plata y ya está arrasando en la venta de entradas.

Luego de que se agotara la preventa en solo 3 días, comenzó la venta general de tickets a través de sistema Live Pass.

A sus 26 años, Ed Sheeran ya lleva vendidos más de 22 millones de discos en todo el mundo. Tiene 4.7 billones de escuchas en Spotify y 3.5 billones de reproducciones en su canal oficial de Youtube.

Además, sus dos nuevos singles “Castle on the hill” y “Shape of you” alcanzaron los primeros puestos de los principales rankings del mundo en todas las radios y servicios de streaming online.

Para que nos vayamos preparando para su show, te contamos algunos datos que seguramente no sabías sobre Ed.

1- Sabe hablar, además de inglés, alemán y griego.

2- Tiene un tatuaje de una botella de ketchup en su brazo.

3- Es amante de los gatos.

4- Se deja crecer la barba para parecer más grande.

5- Además de la guitarra, sabe tocar el bajo, la batería, el chelo y el piano.