Nico GONZALEZ es cosa seria

Un gran día se estaba dando para el piloto de Rafaela quien tras haber ganado la primera serie de la mañana del domingo se perfilaba como firme candidato a poder concretar su primer podio en la categoría mas importante del automovilismo argentino.

"Trabajamos muchísimo para esta carrera y estamos disfrutándolo este triunfo. Hace un año debutamos en TC y ganamos nuestra primera serie, a lo último de la serie me trabé un poquito pero el auto tiene un buen ritmo. Se vino un poquito Lambiris pero creo que tenemos un muy buen ritmo para la final. Pudimos demostrar que tenemos un gran auto aunque la pista fue variando con la suciedad, esperamos poder llevarnos un buen resultado para Rafaela. Agradezco a todos quienes nos acompañan los sponsors, mi equipo, mi familia y a toda la gente de Rafaela". palabras de Nicolás tras haber bajado de su auto al ganar la serie.

Tras haber luchado desde la largada y en los dos relanzamientos mano a mano con Julián Santero, González se mantenía firme en el 2º lugar. Ya sobre los últimos giros el Torino de Ardusso como así también el Ford de Lambíris achicaban la diferencia y se aproximaban en el último frenaje antes de ingresar a la recta principal y fue allí donde a solo cuatro giros de finalizar la competencia, Facundo Ardusso se aproxima mucho al punto que termina tocando al Torino del A&P Competición en la cola cuando González está doblando, lo que lo dejó sin grip en el tren trasero y llevó irremediablemente al trompo. Nicolás perdió varias posiciones e intentó recuperarse pero solo logró finalizar en el puesto 11. Facundo Ardusso fue sancionado y se lo recargó terminando un puesto detrás de Nicolás en el clasificador definitivo.

Un final agridulce para el rafaelino que se quedó con las manos vacías cuando había realizado todo de la manera correcta. Logró su primer victoria en una serie a solo un año de haber debutado en el Turismo Carretera y además fue el piloto más veloz durante la final con un tiempo de 1: 31,633 a un promedio de 161,784 KM/H. "Una lástima. Laburamos sobre la hora en Rafaela para terminarlo, estuve muy cerca del primer podio pero así son las carreras...", declaró Nico, y agregó sobre lo mencionado por Ardusso. "El de adelante manda... Me arruina el primer podio en el TC, pero vamos a seguir trabajando. Lo bueno es que pudimos salir dentro de todo rápido y terminar en un buen lugar. Estoy con mucha bronca pero tendremos revancha".

González se quedó sin poder cerrar lo que había sido un gran fin de semana para él y su equipo y así pone la mirada en la próxima competencia que se disputará en solo 21 días y esta vez la categoría sigue en la Patagonia cambiando al escenario de la ciudad de Centenario en Neuquén.

Los próximos 10, 11 y 12 de marzo la categoría disputará la segunda fecha del calendario 2017.

Luego de finalizada la competencia, Facundo Ardusso, quien fue el responsable de dejar con las manos vacías al piloto de nuestra ciudad, manifestó: "Cometí un exceso y no solo le complico la carrera a Nico González, sino nuestro fin de semana también. Asumo el error, pido disculpas"

Fuente: Diario Castellanos