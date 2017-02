La nieta de un carnicero es la cocinera vegana más famosa del mundo

Nicole Just vive en Alemania y es una referente global del movimiento del veganismo, y enseña a cocinar sin ningún ingrediente de origen animal.

En casa de herrero, cuchillo de palo. Y de un carnicero, salió una nieta vegana. Y cocinera. Y hasta escribe libros de recetas de cocina.

Se llama Nicole Just, y es una joven alemana. Viene de una familia carnívora: tanto que su abuelo es de profesión carnicero.

“Siempre me pregunta qué es lo que puedo comer. Puedo comer tantas cosas que hasta escribí un libro entero de recetas”, dice Nicole que le contesta al abuelo.

Nicole tiene 27 años y es conocida como “la veganista”. Cocinera, es propietaria de un restaurante, dicta cursos, tiene un sitio de recetas y no sólo publicó un libro, sino cuatro. El último se acaba de lanzar en la Argentina: La veganista repostera. En él, recopila más de 80 de sus recetas dulces, como tortas, muffins y cupcakes. En ninguno utiliza manteca, huevos o crema, tres elementos básicos de la repostería tradicional. Parece una misión imposible, pero ella asegura que todo es posible en el mundo de la cocina vegana.

“¿Si la repostería es más difícil que lo salado? Sí y no. Sí, porque tenés que ajustar un poco la manera de hornear y saber cómo reemplazar los huevos y los lácteos en los batidos. Y no porque hay muchas alternativas simples, sólo te tenés que acostumbrar. Uso soda, bicarbonato de sodio y manteca de nuez como sustitutos del huevo y leches vegetales como alternativa a la leche, que funcionan muy bien”, responde Nicole.

“Creo que la producción de carne, lácteos y huevos están conectadas y tienen los mismos problemas. Consumir leche o pescado vienen con un precio. Los problemas para el ambiente causados por la cría intensiva son los mismos. Leí un montón y decidí vivir de una manera más cuidadosa y sustentable, y la forma más fácil era evitar todos los productos animales. Así que lo hice: no sólo fue fácil sino también muy inspirador.”

Nicole asegura que no le resultó difícil el cambio porque fue una elección consciente basada en hechos, con una razón concreta. “Estaba lista para aprender nuevas formas de comer y nuevos hábitos alimentarios y esta franqueza me ayudó a mantenerme en el camino. Apenas cambié mi dieta, me di cuenta de que este miedo era innecesario”.

Además, destaca las ventajas para el organismo de este cambio de alimentación. ” Lo primero que noté fue una mayor energía. En ese entonces tenía un trabajo de escritorio y a menudo me sentía cansada después del almuerzo. Aprender a cocinar de una manera diferente fue la mejora más grande. Es divertido probar nuevas cosas, ser creativa con lo que tenés. Hoy como balanceado y más saludable que antes, y me resfrío menos”.

Y defiende los cuestionamientos de los nutricionistas que plantean que las dietas que excluyen grupos de alimentos son insuficientes. “Eso me hace reír. Vengo excluyendo grupos de comidas desde hace siete años y nunca me sentí mejor. Ser vegana me ayudó a aprender más sobre nutrición. Porque excluyendo algunas cosas, incluí otro montón: legumbres, más vegetales, manteca de nuez, tofu, tempeh (un producto de la fermentación de la soja). Para mí, excluir algunas cosas fue un gran triunfo”.