El hijo de Pablo Escobar reveló a cuántas personas mató el capo narco

3. Lo elegiría mil veces a mi padre. No me faltó decirle nada, le dije que parara mil veces. No lo logró la CIA, la DEA ni los carteles, menos lo iba a parar yo. Yo le decía: "Papá, no pongas más bombas". Él decía: "Guerra es guerra". Nunca lo vi arrepentido de sus acciones.