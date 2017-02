Ailén Bechara reveló cómo hace para tener la cola súper dura y de la manera más fácil

La actriz de Sálvese quien pueda tiene uno de los cuerpos más lindos del verano sin ninguna duda. En cada producción fotográfica que realiza se puede apreciar sus curvas. Es por eso que en una entrevista reveló el secreto para tener la cola bien firme.

Todos piensan que el truco son horas de gimnasio y una buena dieta (si bien son importantes) pero no. Ella sube y baja las escaleras, no toma más el ascensor. Ailén en una entrevista con la revista Paparazzi reveló el secreto.

“En Carlos Paz no estoy entrenando nada, no tengo fuerza de voluntad para hacer nada. Duermo cuatro horas por días. Por suerte tengo muchas escaleras donde estoy parando, y eso me ayudó. Tengo las piernas y los glúteos súper duros. La cola que todos me elogian la tengo así gracias a las escaleras, no subo más en ascensor. Señora, le recomiendo subir y bajar escaleras”, afirmó la rubia.