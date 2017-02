Bauza volvió a referirse a la situación de Icardi: "El morbo es muy grande con él"

El DT de la Selección argentina dejó en claro que esto no lo condiciona para llamarlo a futuro. También habló de la importancia del partido frente a Chile.

A puros goles, Mauro Icardi pide tener su chance en la Selección argentina. Luego de su reunión con el Patón Bauza, todo hacía indicar que tendría su chance en la próxima doble fecha de Eliminatorias del próximo mes, sin embargo, el entrenador ya avisó que aún no es el momento.

Esta mañana, Bauza volvió a referirse a la situación del futbolista del Inter. "El morbo es muy grande con él, lo nombran todo el tiempo. A mí no me condiciona en nada que hablen de él porque no hay ningún tipo de problemas", aseguró en diálogo con TyC Sports y aclaró que puede ser citado "en cualquier momento".

¿Por qué no ahora? "No quiero traer a jugadores de Europa para que no vayan ni al banco en uno de los partidos. Así que voy a citar como siempre cerca de 27 jugadores. Si luego se suma alguno más, será el fútbol local", cerró el tema el Patón.

Respecto al duelo del 23 de marzo frente a Chile, señaló: "Es el partido clave, si lo sacamos adelante, tendremos todo allanado para ir al Mundial". "Además, el partido significa mucho por las finales perdidas. Eso ya es historia y ahora esperemos escribir una nueva", cerró Bauza.