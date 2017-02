ES OTRA: el rotundo cambio de Angelina Jolie en su primer aparición en una alfombra roja tras su divorcio de Brad Pitt

La actriz no eligió ni los SAG ni los Golden Globes para ponerse frente a las cámaras. Se fue un poquito más lejos, más precisamente a Camboya, a presentar su nueva película como directora y no sólo fue acompañada de todos sus hijos sino que lució muy cambiada.

A pesar del mal momento que atraviesa con lo que implica su millonario divorcio con Brad Pitt, la denuncia contra él por violencia hacia uno de sus hijos y la batalla por la tenencia de los seis que tienen, Angelina Jolie luce mejor que nunca. Si bien fue evidente su mirada triste, la actriz lució más radiante y hasta menos delgada (algo que preocupaba al mundo) en la alfombra roja en Camboya de "First they killed my father", su quinta película como directora.

Con la ayuda de sus hijos, que la acompañaron en todo momento, Angelina atendió sonriente a los medios en una rueda de prensa en la que se presentaba un lanzamiento muy anticipado de su nueva película. Para la ocasión ella volvió a confiar en su característico negro con un vestido largo hasta el tobillo, ondas en el cabello y un maquillaje muy natural. Y, por supuesto, su mejor complemento fue la compañía de sus hijos mayores que viajaron junto a ella y la escoltaron en la red carpet. Shiloh, Pax, Maddox y Knox llevaron trajes mientras que Zahara eligió un vestido haciendo juego con su madre. Vivienne, la gemela de Knox, fue la única que no asistió al evento.