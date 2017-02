Crece la tensión entre el Gobierno y la CGT: "no tienen rumbo y creen que van bien"

El secretario General de los Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio, Carlos Acuña, una de las cabezas del triunvirato que dirige la Confederación General del Trabajo (CGT), insistió hoy en el marco de una entrevista radial con que "el Gobierno tiene un rumbo equivocado" y vaticinó "un mes de marzo dificilísimo" para los trabajadores.

En las semanas previas a la movilización anunciada para el próximo 7 de marzo y ante la posibilidad de un paro que según el referente de la CGT no tiene fecha pero "sigue en pie", Acuña volvió a mostrarse crítico con el Gobierno Nacional.

"Yo creo que ellos tienen un rumbo equivocado y lo más jodido de todo eso es que ellos creen que van bien", sostuvo en relación a las políticas económicas de Mauricio Macri, y antes de considerar que tras los últimos aumentos "se perdió totalmente la confianza en este Gobierno".

"El otro día escuchábamos al ministro de economía diciendo que este era un año eleccionario, ellos ganaron y siguen haciendo campaña", se quejó el titular de los estacioneros en diálogo con el programa radial Toma y Daca, y agregó que "es una mentira, nadie se puede creer una cosa de esas como ir a tocarle el timbre a un vecino o pedirle una opinión".

"Yo digo que estamos peor que en 2016, porque lo que se agravó hoy es la pérdida de la confianza con los acontecimientos que han sucedido últimamente", opinó y estimó que "el mes de marzo va a ser dificilísimo".

"No puede ser que el Gobierno no sepa que a la gente no le alcanza la plata, que estas políticas van en contra de los intereses de los trabajadores", dijo e insistió: "son muy poquitos los que están disfrutando de esta situación del país".

En cuanto a las medidas de fuerzas anunciadas desde la central obrera, confirmó que "el paro está lanzado, se va a cumplir y se va a cumplir la movilización del 7 de marzo".

Por último en referencia al gremio que representa y a la negociación paritaria, adelantó que pedirán un "20% de aumento por 6 meses", subrayando que desde el sector no están dispuestos a acordar por el plazo de un año como pretende el Gobierno. "Si no fuera necesario cambiar nada en 6 meses, quedará así", indicó.

REUNIÓN CON EL PJ

El presidente del Partido Justicialista (PJ), José Luis Gioja, recibirá mañana a los integrantes del triunvirato que conduce la Confederación General del Trabajo (CGT) y podría anunciar su respaldo a la movilización sindical contra el gobierno, prevista para el 7 de marzo.

"En su momento he dicho en forma personal que siempre iba a acompañar las luchas de los trabajadores, ante la inminencia de la movilización organizada por la CGT no me caben dudas que desde el partido adheriremos a la marcha", adelantó Gioja, según informaron desde el PJ.

La reunión entre los referentes del PJ y de la CGT se realizará mañana, a las 15, en la sede ubicada en la calle Matheu 130, de esta ciudad. Se prevé la asistencia de Héctor Daer, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña, quienes componen el triunvirato que conduce la central obrera. También se anunció la participación de Andrés Rodríguez y José Luis Lingeri, quienes además de integrar el Secretariado de la CGT componen la conducción justicialista.

Fuente: Infobae