Afirman que Carlos Tevez se cansó de China y podría regresar al país

¿Carlos Tevez se cansó de Shenhua Shenhua y vuelve a Argentina? La bomba estalló en Europa, más precisamente de Italia. El portal Calciomercato publicó hoy que "Tevez es infeliz" en China y que se plantea regresar antes al país a casi un mes de haber arribado al gigante asiático.

Luego de que varios medios se hicieran eco de la noticia, el representante de Carlos Tevez salió a aclarar y negó dichos rumores. "Tevez no se vuelve de China, no sé de dónde salió eso", dijo en diálogo con TN.

"Estoy acá en China con Tevez y él está bien, está bárbaro con la familia. No se vuelve, se queda acá en el Shanghai. No es verdad lo que se dice. Los hijos empezaron la escuela el lunes y ya están mudados a un departamento, están muy cómodos. Ni siquiera me lo planteó", enfatizó Adrián Ruocco, apoderado del Apache.

Carlos Tevez dejó Boca y firmó un contrato por dos años con el Shanghai Shenhua de la Superliga china a cambio de 40 millones de dólares por temporada. De esta manera se transformó en el jugador mejor pago de la historia.



En la primera participación oficial, su equipo perdió el repechaje clasificatorio a la Champions de Asia. Por esto, y ante los rumores de que los dirigentes despedirían al entrenador uruguayo Gustavo Poyet, clave para el arribo y la adaptación de Carlos Tevez, es que comenzó a circular la versión.

Fuente: Infobae