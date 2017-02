Las cuotas sin interés resisten pese a las últimas medidas dispuestas por el Gobierno

Con el inicio del programa Precios Transparentes, las compras en cuotas se volvieron más caras que al contado. Aunque todavía hay confusión entre los consumidores, el objetivo oficial es que la financiación refleje la tasa de interés de la operación y al mismo tiempo que baje el precio de los productos cuando se pagan "cash" o en una cuota con tarjeta.

Sin embargo, subsisten convenios que mantienen las cuotas sin interés, al tiempo que surgen algunas promociones puntuales que permiten comprar bajo este esquema. "Las cuotas sin interés no están prohibidas. Pero el costo financiero para el consumidor debe ser nulo, de lo contrario hay que explicitarlo y ya no se puede vender como si fuera sin interés", explicaron a Infobae desde la secretaría de Comercio.

Las principales líneas aéreas como Aerolíneas y Lan, por ejemplo, mantienen la posibilidad de comprar pasajes en cuotas sin interés pero sólo con algunos convenios puntuales firmados con bancos. En estos casos, es la entidad financiera la que asume el costo de la financiación. Algunos convenios puntuales mantienen hasta 24 cuotas sin interés (una campaña muy agresiva de parte de la entidad financiera), aunque la mayoría oscila entre 6 y 12.

También hay acuerdos –siempre puntuales- de algunos bancos con sitios de turismo on line, donde también subsisten cuotas sin interés.

Lo mismo sucede con una gran cadena de farmacias y un banco, que continúan publicitando la posibilidad de comprar bajo esta modalidad. Desaparecieron, en cambio, las promo masivas del estilo "12 cuotas sin interés con tarjetas de cualquier banco".

Asimismo surgen promociones puntuales, que serán una constante a lo largo del año. Es el caso de un banco que ofrece la posibilidad de comprar hasta en 12 cuotas sin interés en distintas cadenas de librerías hasta la semana próxima. Pero hay que esperar que este tipo de promociones se multipliquen cuando toquen fechas especiales, como el Día del Padre o las vacaciones de invierno. Es que el cliente sigue valorando este esquema que funcionó durante casi 15 años.

El esquema de Precios Transparentes todavía precisa muchos ajustes y el impacto aún está lejos de ser el esperado. Sucede que en muchos casos no bajó el precio de venta al público, especialmente en indumentaria, y sin embargo aumentaron los costos de comprar en cuotas. A la mayoría de la gente, además, no le alcanza para comprar al contado y no tiene otro remedio que recurrir a las cuotas. Sólo que ahora le sale más caro que antes.

En indumentaria se da un caso aún peor. Muchas de las marcas internacionales ya tiene precios fijados para los productos y no contemplan una disminución por la venta al contado. Esto llevó a marcas como Zara y a una deportiva internacional a eliminar la posibilidad de comprar en cuotas con tarjeta, aún cargándole el interés. Y sólo dejaron la opción de pago al contado, al mismo precio que comercializaban antes de Precios Transparentes.

Fuente: Infobae