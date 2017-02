Frigerio reivindicó al Gobierno y criticó al kirchnerismo

El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, reivindicó ayer la gestión del Gobierno y criticó implícitamente al kirchnerismo: "Antes, los errores los escondían, hasta que chocaban los trenes y se morían 50 personas, y ahí salían a la luz".



El titular de la cartera política dijo así que los errores o cambios de acción de la actual administración, sobre los cuales disertó horas atrás el presidente Mauricio Macri en Casa Rosada, hoy "se magnifican" y "se desnudan más que en el pasado".



"En este Gobierno, los errores se magnifican por nuestra debilidad política de origen. Cualquiera de estas cuestiones, en un gobierno con mayoría en ambas cámaras, con un Congreso que funcione como una escribanía, con fiscales al servicio del Poder Ejecutivo, y no como ocurre en el presente, se hubieran disimulado muchísimo", opinó Frigerio en una entrevista que concedió a Radio Nacional.



El ministro se refirió así a los casos del acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino, y del cambio en el cálculo de los porcentajes de aumentos jubilatorios, en los que el presidente Mauricio Macri decidió dar marcha atrás.



"Nuestra coyuntura en términos de fortaleza política, desnuda más que en el pasado los errores que cometemos", añadió el funcionario, quien criticó al kirchnerismo: "Antes, los errores los escondían, hasta que chocaban los trenes y se morían 50 personas, y ahí salían a la luz".



Puntualmente sobre el caso de la modificación de la fórmula para calcular el porcentaje de aumento de las jubilaciones, Frigerio admitió que el Gobierno debería haberlo tratado de otra manera. "Si pudiera volver atrás, este tema lo hubiéramos presentado de otra forma", planteó el ministro.



El funcionario destacó que los jubilados recibirán aumentos "muy por encima" de la inflación y rescató medidas como la "reparación histórica" para el sector.



Al ser consultado sobre si los cambios en las jubilaciones tienen que ver con recomendaciones del FMI para bajar haberes, Frigerio lo descartó de plano.



"Nosotros no le pedimos plata al FMI, así que es imposible (que el organismo internacional haga pedidos)", sostuvo.



"(El FMI) no sugiere, audita, como en otros países miembros", subrayó Frigerio. "En los últimos diez años, la Argentina le pagó al FMI la cuota de socio y no usó los beneficios; uno es que te auditen las cuentas y que eso sirva para obtener créditos más baratos", cuestionó el ministro.



En cuanto a la gestión de su cartera, Frigerio prometió que al final del mandato presidencial de Macri "el 100 por ciento de los argentinos tienen que tener agua potable", que la cobertura del servicio de cloacas tiene que llegar al "75 por ciento" y que, "de las 3.600.000 familias con problemas de vivienda, por lo menos tenemos que solucionar un millón".

Fuente: Cadena3