Correo ocultó información a los abogados del Estado

La empresa Correo Argentino SA y el Poder Ejecutivo dejaron huellas que aumentan las sospechas de irregularidades en la negociación de la deuda de la empresa de la familia Macri. PERFIL pudo comprobar esta semana un dato clave que oscurece aún más el panorama: la firma no sólo ocultó a la Justicia que estaba iniciando una contrademanda al Estado mientras negociaba el pago de su propia deuda. También se lo ocultó a la Procuración General del Tesoro, el organismo encargado de velar por los intereses estatales. Tampoco nadie en el Gobierno notificó a los funcionarios de esa área de la existencia del conflicto de intereses.



Fuentes judiciales y el propio expediente demuestran que Correo Argentino inició unas cinco demandas contra el Estado por distintos reclamos. Notificar a la Procuración del Tesoro es el primer paso, tras la presentación judicial. Luego, el organismo –integrado por los abogados del Estado– es el responsable de correr vista al ministerio que debe encargarse de la materia. Muchas veces, los ministros se comunican con la Procuración y piden asistencia en los juicios sensibles.



En todas las demandas que inició a lo largo de los últimos años, Correo cumplió con la regla de notificar a la Procuración del Tesoro. Excepto en una: la que inició durante la gestión de Mauricio Macri.



El 13 de junio pasado, 15 días antes del acuerdo entre Correo Argentino SA y el Gobierno, la compañía de la familia presidencial presentó una contrademanda, exigiendo al Estado el pago adeudado de inversiones y servicios prestados por la firma a la administración pública. La fiscal Gabriela Boquin acusó de “mala fe procesal” a los Macri: no notificaron a la Justicia que habían iniciado una contrademanda mientras negociaban en otro juzgado su deuda; y además reclamaban un tasa de interés más alta de la que que le ofrecían pagar al Estado en la demanda original.



Pero no fue la única irregularidad en el acuerdo. La empresa Correo Argentino SA tampoco cumplió con el paso legal de notificar al propio Estado de que lo estaba demandando. De esta forma, los abogados que defienden los intereses del Estado –que conforman un organismo independiente– jamás se enteraron de la existencia de la demanda. Pero el Gobierno sí lo sabía, según admitieron los propios funcionarios, que revelaron que Correo Argentino SA estaba usando como prenda de cambio la contrademanda para negociar.

Fuente: Perfil