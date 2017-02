La semana que el Gobierno vivió en peligro

En efecto, Infobae pudo averiguar que, a pesar de que acompañará al Presidente en su visita de estado a España, su lugar todavía no está asegurado por dos razones. Porque no tiene la mejor relación con el jefe de Gabinete bonaerense y mano derecha de la gobernadora, Federico Salvai, por un lado. Pero, más que nada, porque Elisa Carrió hizo saber en los últimos días que "juego por provincia o no juego", lo que terminó complicando no solo a al intendente de Vicente López sino, además, al jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, que contaba con ella para asegurarse la victoria en las elecciones porteñas.