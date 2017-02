Promovido y sostenido por CFK, tuvo amplios recursos para espiar

“Nilda Garré y Néstor Kirchner no me hubieran presentado un mal tipo. Garré me dijo mil veces que la acusación era mentira”, dijo Hebe de Bonafini, titular de Madres de Plaza de Mayo, sobre las denuncias contra el ex jefe del Ejército César Milani. Habían pasado dos años de su designación al frente del Ejército, cuando Bonafini seguía sosteniendo la inocencia del militar en un reportaje al Buenos Aires Herald.

Pero la máxima defensa del ex director de Inteligencia de la fuerza la hizo Cristina Kirchner por cadena nacional cuando se trataba su pliego en el Senado, impugnado por varias organizaciones civiles. “Yo no voy a permitir ningún linchamiento mediático de quienes no le interesan los derechos humanos, sino sólo hacerle daño a un gobierno”, explicó. El kirchnerismo, que hasta ese momento se había caracterizado por promover más de cien juicios contra represores –impulsó la nulidad de la obediencia debida y el punto final– cerró filas para defender al militar y minimizó los cuestionamientos.

Pese a las fuertes objeciones, que daban cuenta de los casos de Ledo, Olivera y Matta, la entonces presidenta ordenó al Frente para la Victoria conseguir los votos para promover el ascenso de Milani: el pliego obtuvo el aval de 39 senadores. Ayer, los principales referentes del kirchnerismo optaron por el silencio.

Milani iba a instalar una cadena de venta de panchos con el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno. Y tenía pensado presentarse a elecciones. Hace un mes, como adelantó PERFIL, participó de la inauguración de una Unidad Básica en Lomas de Zamora y dijo estar contento con esa vida.

Durante el gobierno de Cristina, el entonces jefe del Ejército fue dotado de numerosos recursos para hacer inteligencia, en plena pelea de la Presidenta con la ex SIDE. El ex senador Gerardo Morales denunció que en el Edificio Libertador funcionaba una “sala de situación” en la que Milani reunía elementos fruto de espionaje interno a civiles. Se abrió una causa judicial que está en curso.