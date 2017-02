Tragedia en la Ruta:15 muertos y 25 heridos al volcar un micro

Al menos 15 personas murieron esta madrugada y otras 25 resultaron con heridas de diferente consideración al volcar un colectivo en la provincia de Mendoza.



El siniestro se registró pasadas las 2 de hoy, en la ruta 7 a la altura del Parque Aconcagua, en la localidad de Horcones.



Entre los fallecidos, habría un bebé. Los choferes del ómnibus de larga distancia fueron demorados. Testigos denunciaron que al momento de la tragedia, la unidad circulaba a alta velocidad con condiciones climáticas desfavorables.



El colectivo transportaba a 40 pasajeros desde Mendoza a Chile y por causas que se tratan de establecer protagonizó un violento vuelco con el luctuoso saldo.

Entre las víctimas, hay tres menores de 7,4 y 2 años que fueron derivados al hospital Notti. Dos de ellos con traumatismo encéfalo craneano, uno grave y el otro está en terapia intensiva. El tercero, está en el shockoom con algunas fracturas.



En cuanto a los adultos, tres fueron enviados al hospital Central de Mendoza. Dos están siendo tratados por traumatismos en miembros inferiores. En tanto que la tercera es una paciente con síndrome medular.



Por otra parte, hay dos pacientes atendidos en la clínica de Cuyo, mientras que, una de las víctimas que se había tomado un micro desde el lugar fue interceptada en la terminal de ómnibus y está siendo asistida en el hospital Lago Mayor.



El resto de los heridos está en Uspallata, con código verde. Hasta el momento el número de víctimas fatales no se ha modificado.



Sagas, también especificó que “el operativo fue rápidamente convocado y realizado con una logística muy buena”. Y agregó que además de las ambulancias también está trabajando todo el equipo de contingencia de alta montaña.



Fuentes policiales indicaron que el micro aún no fue removido por lo cual no se sabe si debajo hay personas atrapadas o fallecidas.



El ómnibus pertenece a la empresa Tur Bus, quien emitió un comunicado en el que precisa que viajaban 40 pasajeros más tripulantes. En el grupo hay 32 argentinos, cuatro chilenos, un haitiano y un colombiano.

Un vecino de Mendoza, se mostró conmovido por el trágico accidente al asegurar que dos amigos de su hijo viajaban en el transporte siniestrado.



"Estuvimos recibiendo a unos amigos de mi hijo de Chile y nos despertamos con la notica de que el micro se accidentó. No sabemos si están bien o heridos. De la empresa no nos informaron nada, nos enteramos por los medios", aseguró.



"Son dos personas jovencitas y viajaban de regreso. Son una chica chilena y un chico colombiano", agregó el hombre.





Fuente: Cadena3