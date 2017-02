Habló el vice de Talleres involucrado en el escándalo por la votación en la AFA

El ex vicepresidente de Quilmes, Carlos Coloma, encendió la mecha al decir que la votación que concluyó 38-38 en la AFA en realidad tuvo como ganador a Luis Segura. Pero Marcelo Tinelli salió a cruzarlo y el debate se encendió. Rodrigo Escribano, uno de los implicados en la escena, aportó su punto de vista, en diálogo con TyC Sports.

"Si es cierto lo que dice Coloma, nos tendrían que mostrar el video para sacarnos a todos las dudas", recriminó el vicepresidente de Talleres de Córdoba, quien informó que puso su renuncia a disposición de la dirigencia después de que se generara este revuelo que lo tiene involucrado.



Escribano afirmó estar dolido por esta "operación" y reveló que Coloma no respondió a sus llamados. "Siguen con una guerra en la que yo ni Talleres somos parte. Atrás de esta situación tengo una familia y un nombre, me afecta mucho", exclamó más tarde. En tanto, confió que el hijo de Segura se comunicó con él para tranquilizarlo y aclararle que no desconfían de él.

Contando los votos había nueve personas y el dirigente cordobés admitió el error del grupo, pero a la vez señaló que "cuando recibo los votos, ya estaban separados, no tenía que abrir un sobre o algo así". Juró que fue un caso accidental y repasando el video que salió a la luz, pidió que se note que "hay un papel que se mueve, pero sabemos que los votos eran cartones duros y cuadrados, no papeles doblados".



Antes de cerrar la comunicación exhibiendo su disgusto por haber quedado bajo el ojo de la tormenta, Escribano advirtió que no descarta iniciar acciones legales contra los que lo denunciaron.

