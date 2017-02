Radicales aliados de Cambiemos critican a Macri por jubilaciones y Correo

Las idas y vueltas del Gobierno ya generan críticas dentro de los propios aliados del oficialismo. Radicales de Cambiemos salieron a cuestionar al presidente Mauricio Macri y advirtieron que "el cúmulo de errores desgasta".



El presidente del bloque de diputados nacionales de la UCR, Mario Negri, cuestionó duramente al Gobierno luego de que el Ejecutivo que ayer dio marcha atrás con el polémico acuerdo por la deuda del Correo Argentino y con el recorte al aumento de las jubilaciones.



"Yo creo que el cúmulo de errores desgasta y que el Presidente, la figura que alinea frente a la confusión, no puede ser abusada en el uso de la misma", afirmó en diálogo con radio La Red.



Negri calificó como una "agresión" lo ocurrido con los haberes de los jubilados, luego de que el Gobierno cambiara la fórmula para calcular el aumento, lo que significó una suba menor de la prevista.



"Me cuesta entender por qué se avanzó con la reparación histórica de los jubilados, luego de todos los juicios y el dinero invertido, y se haya agredido un sector que aún le cuesta recuperar al país", sostuvo el legislador.



En declaraciones a radio El Mundo, Negri enfatizó: "Cuando se habla de jubilados, hay que pensar para arriba y nunca para abajo".



A su criterio, "no es lo ideal que se corrijan tantos errores, pero prefiero eso antes que persistir en el error por vergüenza. Estamos hablando de temas muy sensibles. Por eso, me dio mucha tranquilidad" la conferencia de prensa que brindó el presidente Mauricio Macri.



El Jefe de Estado ordenó anular la resolución de la ANSeS que recortaba el aumento en las jubilaciones y, según Negri, esa decisión "terminó poniendo mucha claridad".



"Me hubiese gustado que eso ocurriera antes porque nos hubiésemos evitado muchas peleas innecesarias. En política hay cosas inevitables, decisiones que el Gobierno tiene que tomar y no gustan", concluyó.



Por otro lado, el exvicepresidente y actual senador Julio Cobos salió a pedirle a Macri que sea más "cuidadoso".



Además, reclamó al Gobierno que tenga "mayor diálogo" con el radicalismo, luego de las "marchas y contramarchas" con distintas medidas, y aseguró que "no puede ser que la única voz que se escuche sea la de (Elisa) Carrió".



Pese a que aseguró que es "bueno y rescatable" que haya "reconocimiento de los errores", pidió "aplicar el sentido común" y ser "cuidadosos" con algunas medidas.



"Muchas de las reacciones del Gobierno podrían haber sido otras de entrada si existiera un mayor diálogo o una mayor sinceridad de a quienes consultan de nuestro partido. No puede ser que la única voz que se escuche sea la de 'Lilita' Carrió, porque muchas cosas las decimos en el momento oportuno", aseveró.



En declaraciones a radio Milenium, el ex vicepresidente también hizo referencia a la cantidad de ex CEOs de empresas que integran el Gobierno, al recordar que "cuando uno administra una empresa, está acostumbrados a dar explicaciones hacia arriba, hacia los accionistas, pero cuando se gestiona la cosa pública, tiene que dar explicaciones hacia abajo".



Cobos sostuvo que tanto la polémica por el Correo como la vuelta atrás con el cambio en el cálculo de la movilidad jubilatoria son "cuestiones muy sensibles" para la ciudadanía, que tuvieron "percepción negativa".



"El tema de los jubilados cala hondo. Una decisión con esta tira por la borda todo el esfuerzo que ha hecho el Gobierno en terminar con los juicios. Pero lo que establece la ley, es la ley, y si hay alguna duda o se cree que es injusto el mecanismo de actualización, hay que presentar esto para que lo vea el Congreso. Y esto es lo que se hizo mal y el Presidente deja sin efecto", explicó.



Sobre la cuestión del Correo, Cobos dijo que "cuesta entender que no se pueda actualizar una quiebra", al referirse al monto que ofreció pagar la empresa por la deuda. De los originales casi $ 300 millones, la propuesta es saldar $ 555 millones en cuotas hasta 2033.