Macri, los errores y el tiempo

Hasta ahora Cambiemos ha modificado las ropas de la política argentina pero no la política argentina. Ha hecho que cambiaran los modales, las actitudes, el matonismo, las lecciones de la señora sabelotodo, la prepotencia y la decisión visible de llevarse todo por delante. Pero no ha podido torcer la idea del cambio pendular que ahuyenta inversores e impide la proyección de planes y horizontes. No hay dudas de que si todo en materia de decisiones económicas ha venido lento hasta ahora, se ralentizaría aún más si el Gobierno no puede revalidar sus credenciales frente a la sociedad.