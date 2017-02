Macri a los jubilados : "El nuevo índice supera a la inflación"

"Una sociedad que no es agradecida con sus abuelos, que no reconoce el trabajo que han hecho, es una sociedad que no tiene futuro. Ahora estamos reconstruyendo el futuro con amor, con respecto y con esta ley de reparación histórica que está haciendo lo que es justo", aseguró el mandatario en un aparición en 360 grados, similar a las que realizaba durante la campaña que lo llevó a la Casa Rosada.